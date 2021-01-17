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立志當電競高手！　每日12H爽打電動...學員下場GG了

▲▼ 電玩,電腦,電動,沉迷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸戒網癮機構採取「以毒攻毒」方式，勸退百名少年認清事實。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

如何戒網癮？大陸成都一間電競教育機構採取「以毒攻毒」方式，每天12小時職業及訓練，經過高強度的專業培訓與各類模擬比賽的「電競毒打」，最後，有9成學員都能認清自己與職業選手的差距，變相戒除網癮回歸現實。

據陸媒央視《新聞縱橫》報導，最近，成都一家電競教育機構十分出名，還有一個特殊稱呼「電競勸退」業務。據了解，這家機構一年招收100多名學員，成員們共同特稱，存在著厭學、沈迷遊戲的問題，認為自己可以成為電競職業選手。

▲▼ 成都戒網癮學校 。（圖／翻攝 觀察者報導）

▲ 成都戒網癮學校 ，每天12H高強度訓練。（圖／翻攝 觀察者報導）

報導的故事個案的15歲青少年小強沈迷於遊戲，成績下滑嚴重。但小強認為自己是未來的「電競新星」，可以走上職業道路。與父母冷戰了幾個月後，父母把他送進了一家電競教育機構。

剛開始小強覺得自己遊戲方面很有天賦，如今可以光明正大地打電動，讓他很開心。時間久了，他發現自己和職業玩家的差距。認清現實後，小強回歸了課堂，每年像他這樣的青少年有100多人。

據了解，該機構成立於2017年，每年招收學員100多人，其中青少年佔90％以上，只有5％的學員有機會進入青訓。電競機構負責人侯旭說，「事實上，95%的青少年都將打退堂鼓。」

▲▼ 成都戒網癮學校 。（圖／翻攝 觀察者報導）

▲ 來報名學生有九成的人被勸退 。（圖／翻攝 觀察者報導）

通常培訓需要2到3個月，第一個月老師用電競與學生交朋友，時間長了，孩子們開始接受管教。除了有模擬俱樂部高強度訓練外，還有一些文化課，讓他正確認識電競到底是什麼。

侯旭說，「剛開始小孩都很興奮，培訓期間，一整天超強度的訓練和模擬比賽，很快讓青少年清楚自己的定位。」他認為沒有天賦而只靠系統化練習，是沒有辦法達到職業選手水平標準的。」

機構模擬職業俱樂部的訓練方式，每天安排近12小時的訓練時間。一旦一個人把自己的興趣愛好變成職業後，就容易厭倦。畢業時還有一份評測報告，老師會比較委婉又正式地告訴孩子，你沒有這方面的天賦，不需要再花這麼多時間和精力到電競上。

▼ 成都戒網癮學校引起網友討論 。（圖／翻攝 尤利烏.Alter微博）

▲▼ 成都戒網癮學校 。（圖／翻攝 觀察者報導）

「以毒攻毒」方式幫助孩子重新認識自己，成功戒掉網癮。如此有趣職業機構引起大陸有網友關注，有人戲稱「青少年覺得自己水平可以打職業，不想上學，讓家長送他們去打比賽當電競選手勸退業務」、還有人說「電子競技，菜是原罪。還是好好學習吧。」

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