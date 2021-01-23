比爾蓋茲自曝「已接種新冠疫苗」　推特發文：現在感覺棒極了！

▲比爾蓋茲在推特發文表示，自己已接種第一劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟創辦人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）22日在推特上宣布，他在本週接種了第一劑的新冠疫苗，並表示自己現在感覺「棒極了」。這位慈善家在新冠大流行初期，就一直全力支持疫苗的研究至今，還曾捐助4億美元（約新台幣111億元），好讓疫苗可以快速面世。

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

綜合CNBC和新聞網站Geek Wire報導，蓋茲在帖文中嗅出了自己挽袖接種的照片，並寫道，「65歲的好處之一是我有資格接種新冠疫苗。我本週接種了第一劑的疫苗，而我現在感覺棒極了。非常感謝科學家、監管機構、參與者和醫療工作者所付出的一切，才讓我們走到這一步。」

這位慈善家在新冠大流行初期，就一直全力支持疫苗的研究至今，他與妻子共同創立的比爾及梅琳達·蓋茲基金會曾承諾，將為全球的疫苗研發提供4億美元，以加速疫苗的問世速度。蓋茲夫婦最近也在推特上表示，他們願意與拜登政府合作，應對疫情等嚴峻的挑戰。

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