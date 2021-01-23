「吸菸者」優先接種…排在消防員之前！　美3州新冠疫苗分發惹議

▲美國目前已接種超過1750萬劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國目前已接種超過1750萬劑疫苗，但過程中也發生不少爭議，例如就有三個州將「吸菸者」列入優先接種名單，理由是有菸癮的人是「高風險族群」，本來就已經損傷的肺部，可能會在感染新冠肺炎之後病情更為嚴重。

根據《福斯新聞》與《紐約郵報》報導，賓州衛生部在第一階段疫苗分配計畫中，將「16至64歲的健康高風險族群」與「吸菸者」列入優先接種名單。且吸菸者的順位高於教育工作者、郵政服務人員和包含消防員、救護車駕駛在內等急救人員（first responders），因此引發爭議。

賓州衛生部發言人表示，該州是遵循美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，將癌症、腎病等屬於健康高風險的民眾列入優先施打；而他們也認為有菸癮的民眾，因肺部早已有損傷，可能會在感染新冠肺炎之後病情更為嚴重，所以將其也列入優先施打名單。

目前尚不清楚該州要如何判定一個人是否有菸癮，而紐澤西州與密西西比州也同樣把有菸癮者，列入優先接種名單。儘管這對癮君子來說是好消息，但也有一般居民得知後感到非常震驚，「抽菸是個人自由，但不該懲罰那些愛護自己身體的人。」

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