嘉義高鐵站查獲白牌車攬客重罰10萬　吊扣駕照汽車牌照

▲ 高鐵嘉義站違法攬客遭罰10萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高鐵站計程車及白牌車司機違規攬客問題頻傳，民眾日前檢舉2號出口常有司機長期佔據出入口「拉客」造成出入困擾，且司機都亂喊價收費，影響合法計程車生意。嘉義區監理所已請高鐵嘉義站駐警及派出所加強巡查並配合科學儀器舉證和舉發違規攬客行為，民眾如於高鐵站發現違規攬客情形，可錄下違規情形及車牌號碼向監理所檢舉，經查證檢舉資料屬實者一律舉發。



嘉義區監理所稽查人員會同嘉義縣交通隊強力執法，近期查獲多起違規載客的車輛，依公路法重罰駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月，以及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

嘉義區監理所自109年下半年迄今依民眾檢舉及警聯合稽查共已舉發6件違規營業案件，後續將持續前往加強稽查，另呼籲民眾如有運輸交通需求應搭乘合法計程車或公車，並勿搭乘違法營業及違規攬客車輛，以維護汽車運輸業市場營運秩序及乘車安全與合法權益。



另外提醒駕駛人，於高鐵站出口處、BRT候車站和客運轉運站違規攬客並妨礙公共秩序係違反道路交通管理處罰條例第38條，規定依法可處新台幣一千五百以上三千元以下罰鍰；同時也違反社會秩序維護法第64條規定依法可處三日以下拘留或新台幣一萬八千元以下罰鍰。

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