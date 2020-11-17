失智長輩一圓港都夢！高鐵贈票助弱勢：營造幸福的記憶　

▲高鐵嘉義送票助失智長輩樂遊港都。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導



高鐵嘉義站善盡企業社會責任，特別送票給弘道老人福利基金會港墘失智據點長輩，實現長者想搭高鐵一遊港都的夢想。高鐵嘉義站站長毛家鵬17日親自前往據點關懷失智長者並致贈嘉義到高雄的來回車票，由弘道老人福利基金會東石社服中心楊惠淳組長代表收下。為表達對高鐵公司的感謝之意，弘道基金會除了回贈高鐵公司感謝狀，失智長輩與家屬也帶來一場熱情、精彩的樂器表演。

▲高鐵嘉義站站長毛家鵬17日親自贈票(左一)。（圖／台灣高鐵提供）



楊惠淳表示，感謝台灣高鐵安排這次的圓夢之旅，幫助這群長輩走出戶外，增添生活趣味與體驗，並且讓外界更加認識失智症的照護及與外界互動的重要性，希望這次旅遊，能讓長輩感受快樂幸福，在他們腦中留下美好回憶。



今年78歲獨居的林阿嬤因年輕時脊椎開過刀導致行動不便，行走須靠輔具協助，每每聽左鄰右舍說到處遊玩的趣事，常有狀似羨慕的樣子。當她得知有機會搭高鐵到高雄，欣賞著名的美麗島車站。

高齡82歲的劉阿嬤患有多重慢性病及輕微失智，自從罹患失智症與身體退化後，多年未到外地遊玩，更從未搭過高鐵。能夠參加這次旅行，她高興地說：「謝謝高鐵公司的愛心，讓大家結伴出遊，真的是太開心！」



高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，台灣已邁入高齡化社會，長者照護是每個人都要面對的課題，希望社會能給予長輩多一點耐心與關懷。高鐵公司期盼藉由這趟港都圓夢之旅，讓長輩們在記憶完全消逝之前，為他們營造幸福的記憶，更希望能持續將愛心與溫暖，散佈到社會每一個需要的角落，實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。