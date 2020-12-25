嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

▲監理所推出車牌英文代碼為知名歐系車廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

開車民眾總喜歡選用特殊車牌吸引目光，而嘉義區監理所將於12月28日10時至12月30日10時，辦理今年度第2次代碼「BMW」之新式自用小型車號牌網路競標，號碼為BMW-3366、BMW-0736至BMW-0766以及0575、0582等22組號牌，預計將吸引民眾搶標。

由於歐系BMW品牌車輛象徵卓越之品味、性能，長期深受國人喜愛，該所於今年3月間首次辦理BMW代碼號牌標售，績效斐然。特別於歲末年終再度辦理代碼「BMW」號牌標售，也是本年度最後一檔，歡迎有興趣民眾踴躍參與競標。

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嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾亦可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告(網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce)瀏覽查詢。

▲嘉義監理所推出BMW為車牌號的車牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）



另外，參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、禁止跨區之車輛外，均可越區標選號牌。



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