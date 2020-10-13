高鐵買票…大媽怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決出爐

▲大媽到高鐵嘉義站買票，怒罵售票員。（圖／記者賴文萱攝）

記者許凱彰／嘉義報導

一名黃姓大媽到高鐵嘉義站準備買票，因不滿女售票員處理速度太慢，當眾怒飆「幹XX急拜」，遭女售票員提告公然侮辱。黃女對此解釋，是口頭禪「幹林娘急拜」，意旨「很急的時候，就要趕快拜拜」，經嘉義地院朴子簡易庭審理後，刑事部分黃女被依公然侮辱罪，判罰4000元，得易服勞役；民事部分判賠陳女8000元，全案可上訴。

根據判決書內容，一名黃姓婦女5月11日下午要帶兒子北上參加國中教育會考，在高鐵嘉義站售票大準備購票，疑似不滿女售票員處理速度過慢，當下大罵「幹XX急拜」。女售票員不堪受辱，氣得告上法院。

對此，黃女則表示，雖然有對她（該女售票員）講「幹XX急拜」，但否認罵髒話羞辱。她接著解釋，「幹（幹事、里幹事、村幹事）、林（二姑丈的姓）、娘（我叫母親叫阿娘）、急（急躁、口給）、拜（拜拜）」。

朴子簡易庭法官認為，黃女所言當下情境是要買票搭車，不滿後直接對售票員罵「幹XX急拜」， 並非解釋的「急著購票搭車要拜拜」，或俗語、口頭禪，屬於事後卸責之詞，不足採信。

經審後，在刑事部分黃女被依公然侮辱罪判罰新台幣4000元，得易服勞役；民事部分則須賠償8000元精神撫慰金。全案可上訴。