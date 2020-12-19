高鐵嘉義站辦捐血活動　獎勵二選一：無針訂書機＋高鐵盥洗包



▲高鐵嘉義站寒冬送暖舉辦捐血活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司在歲末年初，各大醫療院所最容易發生血荒之際，在高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐熱血。

高鐵嘉義站特別與南部捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。為感謝捐血人的熱情參與，凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與實用的「高鐵造型三合一無針訂書機」或「高鐵盥洗包」精美紀念品，希望讓捐血人每次使用時都能有滿滿愛心的回憶。

▲高鐵嘉義站寒冬送暖 以熱血點亮生命的美好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動當天嘉義高鐵車站同仁包含站務、維修及站內店家均一起挽袖捐熱血，力挺這次捐血活動；鐵路警察局高雄分局太保派出所以實際行動參與響應捐血活動，發揮愛心不落人後的精神，更呼籲熱心民眾共同加入捐血行列，體驗助人最快樂！

▲▼ 高鐵嘉義站務人員以行動支持公益活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，希望藉由舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

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