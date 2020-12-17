高鐵嘉義站捐血活動　造型釘書機盥洗包限量送





▲▼ 高鐵嘉義站「寒冬送暖 捐血傳愛」贈送精美禮品 。（圖／高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，特於12月18日在高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工挽袖捐血獻愛心，更呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，體驗助人最樂！

高鐵嘉義站表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來已邁入第9年，累計超過1萬名捐血人熱情參與，共募集18,868袋熱血。高鐵公司呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。同時，為表達對捐血人感謝，凡參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，完成捐血後皆可獲得「高鐵造型三合一無針訂書機」或「高鐵盥洗包」精美紀念品。

台灣高鐵公司表示，希望社會大眾即使面對今年以來持續的COVID-19（武漢肺炎）疫情，仍能踴躍發揮愛心，為血庫挹注血源，敬請有意參加的民眾，要配合「防疫新生活運動」，參加捐血時應注意自身健康狀況外，也要自備口罩並全程佩戴。

高鐵嘉義站表示，藉由舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！