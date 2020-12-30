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獨／吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

▲▼台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

▲台灣第一AV女優吳夢夢笑容甜美，將進軍日本拍攝成人影片。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

網路直播主吳夢夢作風大膽，因在付費平台拍攝性愛影片爆紅，日前她更宣布將和日本最大成人影片集團SOD合作，誓言要當「台灣第一AV女優」，引起不小的討論度。吳夢夢接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，過去拍片選角時必須是要經過層層關卡考驗，「好用就繼續留著」，而記者好奇詢問，既然夢夢看過不少男生的生殖器官，那台灣男性生殖器官平均長度是多少？吳夢夢也秒給答案！

▲▼台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

▲▼台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

▲▼台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

吳夢夢過去曾在付費平台拍攝性愛影片，至於男優選角則是從男粉絲裡層層篩選，「要回答我很多問題，給我3個月的體檢報告，還要去我指定的檢驗所，做完抽血，7天後給我報告，需要具名才可以拍攝」。記者追問，和粉絲拍完片後還會有再合作的機會嗎？吳夢夢笑說：「好用就會繼續留著，前後大約有7個是『好用的』，有些現在也都還是好朋友，男友也知道這些男粉絲，但現在合作對象只有男友。」

▲▼台灣AV女優吳夢夢。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣AV女優吳夢夢接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者許宥孺攝）

拍攝性愛影片4年來，吳夢夢坦言，她看過不少男性生殖器官，爆紅初期，平均一天至少會收到20至30張的屌照，也會有外國網友傳訊給她，不過現在比較少了，「可能大家不想被我嘲笑說，這麼小還敢拿出來吧」。記者追問，以台灣男性生殖器官長度來說，平均大概多長？吳夢夢沒多想就直接回答：「勃起的話平均13、14公分」。

假設是正常狀態下的長度呢？吳夢夢直言：「我沒有看過他們沒有的時候，在我面前還沒有的話，那我也不知道該說什麼…。」

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