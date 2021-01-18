前「AV女王」米婭卡莉法轉戰直播主　超爽收入曝！多到豪捐400萬

▲前色情女星米婭卡莉法（Mia Khalifa）捐出超過新台幣400萬元的善款。（圖／翻攝自Instagram／@miakhalifa）

記者張寧倢／編譯

曾經被譽為「世界第一AV女優」的前色情女星米婭卡莉法（Mia Khalifa）擁有34DD、26、40的好身材，從AV行業退休後轉戰當網紅直播主，自去年9月加入付費觀看平台「Only Fans」之後，收入大幅增加，今年元旦時她在社群上發文表示，她用從平台獲取的收益向慈善機構捐出16萬美元（約新台幣448萬元）。

▲前色情女星卡莉法退出AV界後，改行當網紅。（圖／翻攝自Instagram／@miakhalifa）

根據《每日星報》報導，曾有「世界第一AV女優」稱號的卡莉法雖然現在已不再從事AV產業，但去年9月加入按次付費平台「Only Fans」後仍然獲得大批粉絲支持，甚至不諱言至今已透過該平台，獲取了數十萬英鎊的高額收入。

卡莉法元旦與未婚夫在墨西哥度假時，在社群上以「迎接2021年與疫苗」為題發文稱，迄今已向慈善機構捐款超過16萬美元，這對她來說是最重要的。此外，她也感謝付費支持的粉絲、Only Fans以及平台中所有「不可思議、堅強又堅定的」女性，「你們教會了我很多事，在許多方面幫助我成長，難以用言語表達我的感謝。」

▲卡莉法常在個人社群帳號上傳美豔的性感照。（圖／翻攝自Instagram／@miakhalifa）

事實上，黎巴嫩裔美籍的卡莉法已不是第一次慈善捐款，早在2020年夏天黎巴嫩貝魯特發生化學爆炸事件時，她就曾拍賣成名時期戴的眼鏡，籌措了10萬美元（約新台幣280萬元）的善款，元旦也再度捐出1萬美元給黎巴嫩紅十字會。她曾說，「我只是想發揮創意用這種方式募集資金，並確保不會轉移人們對災難事件的關注。」

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