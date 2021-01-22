網易北京園區傳封樓！　一人「核酸陽性」全員工居家上班

▲網易北京園區現場防疫。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者陳政錄／綜合報導

大陸本土新冠疫情復發，網路平台巨頭—網易公司的北京園區，也驚傳有員工病毒核酸檢測呈陽性，導致全員工居家隔離。據該公司內部信件顯示，這名同事目前尚未確診，正待專家進一步會診中，也已掌握該案密切接觸者，均已安排隔離並進行核酸檢測。

綜合陸媒報導，網易該核酸檢測陽性員工，是近日北京大興天宮院確診病例密切接觸者的同住人，已於17日進行集中隔離。隔離期間，個案出現發燒症狀，21日晚間核酸檢測呈陽性，22日凌晨血清檢測陰性，目前尚未確診。





▲網易北京園區現場防疫。（圖／翻攝瀟湘晨報）

受此影響，網易今日中午發布內部郵件，證實此訊息，公告對網易北京園區所有人員進行核酸檢測，並居家辦公。

該郵件內容外流後，引起網路上熱烈討論，防疫人員在場戒備、網易北京大樓「封樓」的畫面，也在網路上傳播。一名員工向陸媒《鳳凰網科技》表示，已有防疫人員進駐網易大樓，展開核酸檢測，網易北京園區A座7層及相關密接人員均已居家隔離，將隔離至1月31日。

據了解，位於北京的網易北京研發中心，於2015年12月28日正式啟用，園區整體占地面積近10萬平方公尺，由三棟獨立樓梯組合而成，每個獨棟有7層辦公樓面，辦公位3852個；大陸網友紛紛留言建議，「應該全部留在辦公室裡，不准外出」、「不放人這才是對社會負責」，也有人祈禱「病毒別再擴散」，或是苦中作樂地說「以一人之力，讓全公司放了假。」

據大陸國家衛健委22日晨通報，1月21日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例103例，其中境外輸入病例9例（廣東4例，上海3例，安徽1例，福建1例），本土病例94例（黑龍江47例，吉林19例，河北18例，上海6例，北京3例，山西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

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▼北京市下發，對網易北京園區內有員工新冠病毒核酸檢測呈陽性的通知，在網路上流傳。（圖／取自廣州日報）