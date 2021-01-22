取消！海基會「大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

▲2019大陸台商春節聯誼活動，總統蔡英文出席並發表談話，惟2020年、2021年因疫取消。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

因近日桃園爆發本土疫情，海峽兩岸交流基金會（海基會）22日宣布，取消原訂於2月18日在台北舉行的「2021大陸台商春節聯誼活動」，這是該活動連續第二年，因新冠肺炎疫情停擺。

海基會表示，此舉是為配合中央流行疫情指揮中心近期建議，取消或延後舉辦大型集會活動。海基會強調，本於服務台商的職責，海基會未來仍會視疫情發展，並針對台商需求，持續規劃安排「投資台灣」參訪，以及深入了解大陸經營環境等相關活動。

據了解，海基會每年籌辦大陸台商春節、端午節、中秋節聯誼活動，以春節聯誼活動規模最盛，按往例由海基會、陸委會、經濟部及全國工業總會、商總聯合舉辦，總統蔡英文，現任經濟部長和陸委會主委、海基會董事長都會到場致詞。

去年的「2020大陸台商春節聯誼活動」，首次因新冠肺炎疫情宣布延期後，就未再舉辦，該年度的大陸台商端節、秋節聯誼也改以小規模座談會方式舉行。

原因兩岸疫情趨緩，為維繫兩岸正常交流、服務台商，海基會擬於農曆正月初七（2月18日）重返台北圓山大飯店舉辦春節聯誼活動，台商也期待能在會上反映防疫、隔離、新冠疫苗施打等問題，但受近日桃園爆發本土疫情影響，再次決定取消。

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