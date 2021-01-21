部桃回溯就醫病患！「匡列1165人」　鄭文燦：一律居家隔離14天

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有10人確診，造成全台人心惶惶，甚至有部分縣市祭出「避桃禁令」。桃園市長鄭文燦21日中午赴部桃受領民眾捐贈物資，隨後將針對疫情現況發表談話，而在會後接受媒體訪問時，他也透露，目前已回溯匡列1165人，且全數進行居家隔離14天。





▲鄭文燦視察部桃，受訪表示，目前已回溯匡列1165人，一律都要完成14天居家隔離。（圖／記者黃國霖攝）

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鄭文燦表示，桃園有11家責任醫院，可以收治確診或隔離的病患，目前有800多名確診病患，桃園就累積收治了223名，已經是占全國的比例是25.7，也就是四分之一的確診病案例都是由桃園的11家醫院來負責照顧。

鄭文燦提到，部桃是防疫的重鎮，收治數量佔了一半，特別從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送部桃，部桃收治確診病患有114位，其他疑似病患或是隔離病患那更多，「也就是說部桃佔了全桃園的ㄧ半」。他認為，部桃壓力及負擔重，民眾應給予堅定的支持，且桃園是國家的第一線，防疫的第一線，我們會承擔起這個責任，也會盡全力不漏接每顆球，不形成任何防疫的破口。

此外，鄭文燦也說明了回溯計畫，他表示，為了確保風險能降到最低，指揮中心20日已啟動住院病患的回溯計畫，並於6日開始，只要是在部桃住院、轉院，包括病患跟陪病家屬，都必須要回溯確定，進行居家隔離14天，而目前已回溯匡列了1165人，一律都要完成居家隔離。