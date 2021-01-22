案881牙痛就醫後確診！長庚醫院還原入院採檢經過

記者嚴云岑／台北報導

案852護理師照顧的90多歲男性病患（案881）確診新冠肺炎，為部桃群聚首例病患確診，其同住的大女兒（案882）也確診。指揮中心表示，他是在21日因牙痛由衛生局安排到長庚就醫，經採檢染疫。長庚醫院稍早回應，表示他是在戶外篩檢站通報採檢後，直接上負壓病房治療，過程中所有工作人員均採高規格防疫，民眾不必驚慌。

▲案881牙痛送醫確診，長庚澄清：戶外篩檢站採檢後直上負壓病房。（圖／攝影中心攝）

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長庚醫院表示，881病患為部桃居家隔離列管個案，1月20日於家中因牙痛及發燒，經衛生局安排搭乘檢疫救護車送至本院急診就醫。因該病患也有發燒及肺部發炎情形，因此到本院急診戶外篩檢站通報採檢後，直接上負壓病房治療，1月21日PCR結果呈現陽性。

長庚醫院強調，881病患從急診入院，整個移動的路線均依防疫規範進行。於本院檢查及治療過程中，所有工作人員全程皆依高規格防護著裝，相關環境也都依防疫規定全程消毒，請民眾不必驚慌。

▲陳時中說明案881與882染疫事件。（圖／疾管署提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，在案852確診後，衛生局1月17日就聯絡案881住院時期照顧的二女兒與三女兒採檢，結果均為陰性。案881則長期臥床無法前來，剛好因牙痛聯繫衛生局，被安排就醫後採檢，21日確診Ct值15。案882在醫院陪病時間短，研判家戶染疫可能性大，目前完全沒有症狀，Ct值35.6，應該是剛染疫後被驗出來。

至於民眾關心的足跡問題，指揮官陳時中表示，因為案881臥床不會怕趴趴走，這部分不需擔心；案882則是今日早上9點才確診，疫調還在調查中，但目前了解主要都是去買三餐，因為她也是退休人士，沒有職場接觸者問題，生活足跡相對單純，詳細足跡還要進一步確認。