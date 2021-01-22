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桃園疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」：第一時間就送隔離

記者陳韻如／桃園報導

部立桃園醫院群聚案至今已有10名醫護及相關人士確診，而桃園市衛生局為此也積極派員前往各相關足跡進行消毒。然而，21日卻傳出，有2名疫調人員出現症狀，分別居家隔離、自主健康管理，而衛生局大樓也於21日傍晚進行全面性大消毒。對此，鄭文燦22日接受媒體訪問時證實有3名疫調人員出現發燒症狀，「這段時間難免有風險」，而目前一採、二採皆為陰性，要民眾放心。

▲▼鄭文燦視察敏盛醫院，並接受媒體訪問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦證實有3疫調人員發生，且第一時間就送隔離。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市衛生局大樓21日傍晚全面大消毒，上百位工作人員站在衛生局大門外等候消毒，人心惶惶，而有消息傳出，有2名衛生局人員出現疑似症狀。對此，衛生局回應，只是例行性消毒，且2人採檢結果為陰性。

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不過，桃園市長鄭文燦22日接受媒體訪問時證實，是有3名疫調人員發燒，且第一時間就已送隔離，但衛生局為確保安全，才進行消毒。另外，3名疫調人員一採、二採皆為陰性，「同仁這段時間作疫調非常辛苦，難免會有風險」，衛生局未來也將會針對疫調人力分流，而昨天也只是預防性消毒。

對此，衛生局長王文彥進一步說明，為了因應此次群聚事件，衛生局採取較嚴謹作法匡列，2名同仁其中1名是因有進出部桃，但其並無症狀，為確保安全，於是請同仁進行居家隔離，而另一名則是因其他疾病造成發燒，衛生局於是要求他自主健康管理，且也針對2人進行採檢，2人皆為雙採陰。

另外，針對市長所說的3人，王文彥表示，該名同仁上個月有腹瀉症狀，但經過採檢也為雙採陰，且其也已返回工作崗位，「是很久之前的事了」，請民眾不要驚慌。

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