才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下石

▲鄭文燦21日前往部桃視察。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳韻如／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有10人確診，造成全台人心惶惶，澎湖縣政府更開第一槍，即起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，還引發了雲林縣及苗栗縣紛紛祭出「避桃禁令」。對此，桃園巿政府秘書處長顏子傑在臉書發文痛批，當大家在替醫護人員加油時，「隔岸送來的是落井下石的媒體操作。而我們只能以德報怨。」

顏子傑表示，2周前接到澎湖縣來電，希望桃園市長鄭文燦能夠「第二次協助」提供防疫旅館，方便澎湖人能返鄉過年。當時，鄭文燦毫不猶豫地答應，甚至在桃園人優先入住防疫旅館的前提之下，還盡量提供澎湖縣政府及其他離島的鄉親平安回家的服務，而1月份至今，桃園市已提供了9名澎湖人入住旅館，目前仍有六位隔離檢疫中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豈料，部桃爆發群聚感染後，澎湖縣卻率先祭出「禁台令」，讓顏子傑忍不住在臉書發聲，「當我們在替醫護人員加油的時候，隔岸送來的是落井下石的媒體操作。而我們只能以德報怨。」

然而，儘管內心在怎麼不舒服，桃園市政府仍強調，會秉持著共同防疫的精神，繼續協助各縣市，未來也將會繼續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定，而有任何改變。

【更多新聞】

部桃回溯就醫病患！「匡列1165人」 鄭文燦：一律居家隔離14天

套房廁所傳惡臭！女房東遲不處理 他怒罵「像張淑晶」挨告…下場曝

快訊／女移工「躲廁所產嬰」！雇主見她倒地不起嚇壞 胎兒送醫不治