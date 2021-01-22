疫情升溫！各交通場站「防疫措施」一次看　禁群聚、消毒頻率增

▲北車大廳禁止群聚飲食。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，各交通場站加強防疫措施，交通部台鐵局表示，台北車站大廳禁止群聚或飲食，也暫停車站租借辦理活動。高鐵公司表示，前各車站已封閉飲水台，以降低感染風險，並落實執行每二小時清潔消毒一次。民航局表示，新春及春節疏運期間，消潔消毒頻率應依現場狀況加倍處理。

台鐵局因應疫情加強措施：

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1.桃園地區所有車站進行全面加強消毒，另台北站已於1/14及1/21、板橋站已於1/18、1/22各完成二次全面消毒。

2.一線員工上班前均量測體溫，並作成紀錄。如有發燒即停止出勤。

3.各車站商場公共用餐區之桌椅間距並設置阻隔板及張貼保持距離警語，各商店門口標示排隊地標。

4.各車站大廳暫停或延期租借，停止辦理大型活動。

5.除現有49部紅外線測溫儀外將再採購16部，加強旅客量測體溫效率。

▲進入高鐵車站須戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司現行防疫措施：

一、台灣高鐵公司積極配合政府防疫政策進行各項措施，目前各車站已封閉飲水台，以降低感染風險，並落實執行每二小時清潔消毒一次，並於旅客經常經過之動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。同時，各車站於營業收班後，再加強站內全面消毒。

二、高鐵各車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，敬請旅客安心搭乘。

三、高鐵公司呼籲旅客切實配合各項防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施，共同維護自身與他人健康安全。

▲各航站加強消毒頻率。（圖／記者李毓康攝）

民航局說明各航站防疫措施：

1.持續落實秋冬防疫專案，確實執行出入高感染傳播風險場域應佩戴口罩，並全面落實量測體溫。

2.新春(110年2月10日至2月16日)及春節疏運期間，消潔消毒頻率應依現場狀況加倍處理。

3.飛航國際及兩岸航線之航空站需劃定「入境旅客活動區域」，並協調站內餐飲業者依旅客需要提供餐點外送；入境活動專區亦加強清潔消毒作業。

4.入境居家檢疫者搭載防疫車隊或部分為自行載運，為期周全，飛航國際及兩岸航線之航空站請於旅客動線及搭車處配合高速公路局宣導「載有居家檢疫人員之車輛，如有進入【國道服務區】需求，請先撥打1968，讓我們為您引導，感謝您的配合，回家最後一里路，一起做好做滿安全防護。」

另一方面，民航局在桃園國際機場公司協助下，已彙整春節前返台尖峰時間入境航班訂位數，提供業者、航站與相關需求單位參考，並請航空公司全力配合以下防疫措施：

1.請航空公司通知已訂票旅客檢附3日內COVID-19檢驗報告、預先安排居家檢疫處所。

2.業者站旅客報到（CHECKIN）時，檢視旅客手機入境檢疫系統啟程地申報證明，並於關閉艙門時回報目的地機場 / 航空站〜該航班「無」檢疫報告旅客數、「無」安排居檢處所旅客數。

3.配機上廣播與宣導。

4.抵台時，請航空公司地勤人員將「無」檢疫報告旅客、具英國旅遊史旅客、「無」安排居檢處所旅客等引導至檢疫站。

民航局亦於本月20日再度要求業者，應通知外站地勤人員提醒及協助勸導旅客於登機返臺前依指揮中心規定安排檢疫居所，避免面臨最高新臺幣15萬元罰鍰。