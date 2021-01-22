國際書展停辦　誠品書店免場租助出版業　線上買書推5折起

▲誠品書店宣布旗下20間分店免場租供出版業者辦活動。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

國內疫情升溫，台北國際書展緊急宣布停辦，誠品書店對外宣布旗下20間書店，開放出版業者免場租舉辦活動，並提供完整的防疫措施，包括全程配戴口罩 、額溫量測、手部酒精消毒，以及限制並管理場內人數。

近期因部桃發生群聚感染，疫情升溫，許多民眾與官方也呼籲減少群聚，台北國際書展主辦單位文化部，於1／20對外宣布停辦，實體書展連續2年因疫情取消，出版界也倍感低迷，獨立書店「青鳥書店」與「楫文社」，之前已宣布在書展期間，免費提供出版社租用辦活動。

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▲「誠品書店2020年度暢銷書榜暨主題展」同步開展，入圍書展參展書籍三本75折起。

對此，全台最大的連鎖書店誠品也宣布跟進，將旗下20間書店的場域，免場租提供出版社舉辦活動，包括北中南東都有書店空間可供申請，包括眾多人潮的信義店、松菸、R79、新竹巨城店、台中園道店、台南南紡店、高雄駁二店與花蓮遠百店等。

相較於單間書店，誠品公告免場租讓出版業舉辦活動，無疑是一大幫助，臉書粉絲團「我在出版業上班」，也針對此事PO文表示「誠品動作好快！揪甘心」，並累積近150人按讚。

業者表示，另在線上推出「2021誠品線上國際書展」，祭出中外文、童書優惠5折起優惠，另加碼1／26至2／1中外文書、童書消費滿888元現折100元，再贈200元優惠券，包含50元1張，用於圖書消費滿500元即可抵用；150元1張，全站消費滿1500元可抵用，全站單筆滿1,388元另加贈「好願如年」手繪插畫紅包袋組。