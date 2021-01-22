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測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

▲為關心萊豬戕害人民健康，台南市議會國民黨團議員穿著反萊豬T恤，手抱著會走路的小豬氣球，齊聚萊豬專案報告會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為關心萊豬戕害人民健康，台南市議會國民黨團議員穿著反萊豬T恤，手抱著會走路的小豬氣球，齊聚萊豬專案報告會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會22日進行「進口萊克多巴胺美豬因應對策專案報告」，國民黨團特別準備賣場火鍋肉片和三層肉，要求台南市府官員測試快篩劑敏感性，並詢問所有在場備詢官員，支持中央政府吃萊豬的舉手，結果沒有任何官員舉手。

藍營議員怒轟民進黨政府是精神錯亂嗎？萊豬議題這麼重要全民關心，今天專案報告也沒有半個民進黨議員出席關心，民進黨對得起一路支持他們的鄉親嗎？

▲為關心萊豬戕害人民健康，台南市議會國民黨團議員穿著反萊豬T恤，手抱著會走路的小豬氣球，齊聚萊豬專案報告會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑書記長拿著從賣場買到的火鍋肉片和三層肉肉品指出，民進黨進口萊豬，自己不敢吃，地方政府在民意壓力下紛找廠商業者合作檢驗，結果高雄、台中市府請德國廠商檢驗，報告居然作假，現在她買了兩盒肉，台南市政府能立刻快篩給答案嗎？

教育局立刻拿出成本不到70元的快篩劑現場測試，議員官員和記者大家擠成一團要看成效，等了數分鐘，快篩劑出現二條線，代表不含萊克多巴胺，衛生局則認為為期一周的檢驗比較準確。

王家貞詢問在場官員，民進黨政府不惜犯眾怒也要進口萊豬，台南市政府局處官員吃不吃萊豬，支持中央政府吃萊豬的官員舉手給我看看，看到沒有一個官員舉手，她痛批民進黨政府是不是精神錯亂？

盧崑福則怒轟，萊豬炒得沸沸揚揚，為何蔡英文要開放萊豬，對國家有何好處，今天開專案報告萊豬議題這麼重要，卻沒半個民進黨議員出來監督，民進黨議員對得起一路支持他們的台南鄉親嗎？

蔡淑惠指出，台灣人民要如何防範民進黨這個詐騙集團，民進黨既然要開放萊豬，地方政府卻極盡所能防止市民、學生吃到萊豬，一個政府怎會有這種錯亂？台南市目前有六百多場養豬場，若台灣豬吃到萊豬廚餘，台灣豬身體會不會殘留萊克多巴胺成分？

蔡育輝詢問衛生局長，萊豬有毒嗎？許以霖局長答說過量有毒，因此他要求，市議會成立專案稽查小組，衛福部拒絕備查台南食安條例修正案，並要求議會聲請司法院解釋遭衛福部拒絕備查的台南食安條例正案，另外為了保障學生健康，不管成本多少，要求教育局發布行政命令，要安南善化肉品市場供應學校營養午餐肉品。

許至椿則說，中央政府進口萊豬，結果國軍不吃、教育部不吃，請問誰吃？大家都怕吃到萊豬，教育局要求學校營養午餐都吃溫體豬，問題就解決。曾培雅也強調，拒絕萊克多巴胺美豬進入校園，教育局一定要要求學校增加檢驗設備，因為孩子無法選擇營養午餐，大人要幫他們做好把關。

林美燕也說，中央政府既然要讓毒豬進口，台灣人民只能靠自己來把關，商家現在都貼台灣豬標章，民眾卻不信，看看新北市、台北市、台中市府強勢防治萊豬，他山之石可以學習。 洪玉鳳看到教育局快篩劑驗萊豬，敏感度接近零檢出，希望教育局能在學校廣為採用，並要求學校和廠商訂定契約一定要一台南食安條例所訂罰則，違者重罰，不要重蹈高雄市府跟德國廠商合作檢驗，報告卻作假的覆轍。

方一峰說，黨團為保護市民修正台南食安條例增訂罰則，衛福部居然說牴觸中央法令無效，台南市府一定要想辦法因應，台南很多小吃都用到豬肉、年輕人也喜歡吃豬排一定要為民把關。李鎮國指出，釋憲案738號強調，食安沒有因地制宜的空間，未來萊豬到底到哪裡去，一可能成為廚餘，二可能成為動物貓狗飼料，現在滿街店家都寫著本店用台灣豬，若真的要使用標章，是否應改為本店不用萊克多巴胺豬肉。尤榮智也說，民進黨開放萊豬，地方鄉親超級擔憂，老人怕自己孫子吃到萊豬漢堡會空空，若民眾或業者要檢驗所買的豬肉食品究竟含不含萊克多巴胺，衛生局是免費驗或收檢驗費用，收多少衛生局應該趕緊研擬因應。

▲為關心萊豬戕害人民健康，台南市議會國民黨團議員穿著反萊豬T恤，手抱著會走路的小豬氣球，齊聚萊豬專案報告會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主席蔡育輝最後做出四點結論，分別要求台南市議會成立稽查小組，針對食安自治條例被衛福部宣佈牴觸中央，請議會聲請解釋，並要求教育局讓肉品市場豬肉直接供應學校營養午餐和所有餐食，並要求衛生局設置萊豬檢驗窗口。

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