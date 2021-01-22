網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警：監視畫面未發現不法

記者林悅／台南報導

一名網紅在IG指控入住台南晶英酒店後，發現愛馬仕皮夾、化妝品等價值5萬多元物品不翼而飛，已經報警並找律師處理，不滿飯店「什麼應對方案都沒給」，台南晶英酒店發聲明表示，房務人員進房打掃，房客全程在現場，台南市警二分局指出，當事人2次報案警方依法處理，目前尚無明確事證，全案正調查釐清中。

▲台南晶英酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

據了解，網紅表示當時與男友和另名友人一起入住，發現東西不見後立刻報警，後續她也補充，是在飯店內部區域找到遺失物部分殘骸，她指出夜班經理一開始說「誤丟」，但白天主管卻將此說法推翻、改稱「丟掉的都是空盒」，並強調自己起初並未咬定是誰偷了她的東西，「因為也可能像房務說的誤丟，然後誤丟之後被其他識貨的人再撿走，也是有可能，我只是要一個答案，沒有要針對誰、詆毀誰。」

台南晶英酒店則發布公告表示，當日房務人員應客人要求進到客房清掃、清除垃圾，過程中房客皆在現場，打掃停留時間約為5分鐘，房務員自房間離開至垃圾場全程皆有監視器畫面，飯店方面全力配合警方調查，提供所有警方所需之相關資料，包含出入紀錄與監視畫面等，此案已全面交由警方處理，在調查結果出爐前，本飯店保留一切法律權利。

台南晶英進一步澄清，該名房客指控夜班經理要她「不要報警」並非事實，實際上夜班經理當下收到反應後即協助處理，並帶房客前往垃圾場翻垃圾，並找出清出垃圾給房客確認並非她要的物品，翻垃圾過程中也都有全程記錄，且後續經過飯店監視器確認，房務人員打掃完離開房間後，全程都遵照SOP直接前往垃圾場，並沒有異狀，由於物品失竊只能由被害人報警，因此飯店才會建議客人報警，請第三方來協助查證。

▲台南市警二分局南門派出所長陳士文指出，當事人17日晚上6時許2度報案，指該批物品「失竊」，警方也依規定受理進行調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警二分局南門派出所長陳士文說，當事人於1月17日凌晨3時許報案表示，房務人員打掃後發現他買的皮夾和化妝品約5萬多元「遺失」，警方即受理查處，惟相隔10多小時後，當事人於17日晚上6時許2度報案，指該批物品「失竊」，警方也依規定受理進行調查偵辦，飯店把所有的監視畫面及房務員、房客等相關人員出入記錄都交給警方，派出所也已完成初步筆錄，目前尚未發現明確不法事證。陳士文所長針對房務人員打掃時現場是否有人在場，僅表示有人在，相關人士警方正在調查釐清中。

據了解，本案相關人士均否認有不法犯行，監視影像等相關資料尚未發現明確不法事證，房務人員清理房間時，報案人等有在房內，變成各說各話的羅生門，警方目前將進一步釐清案情，如查有明確不法事證，將依法究辦。

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