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新北54醫院加強院內感染管制措施　衛生局啟動無預警查核

▲▼衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

衛生福利部桃園醫院發生院內感染。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府13日上午舉行防疫會議，衛生局長陳潤秋於會中表示，昨天中央宣布北部發生院內感染，衛生局立即通知轄內醫院管制措施，已函請轄內54家醫院加強院內感染管制措施，並於15日前回復整備現況查檢表，將會同感染管制醫師，針對轄內54家醫院應變現況無預警查核，其中18家急救責任醫院於1月底前完成查核，其餘將於2月底前完成查核。

陳潤秋表示，目前已完成13家應變及採檢醫院負壓隔離、專責以及加護病房的現況調查。專責病房總病床數106張，加護病床91張、負壓隔離病床46張。

陳潤秋表示指出，新北市府個機關辦理大型戶內外集會活動，若無法做到實名制及有效管控人潮等防疫措施，一律停辦、延後或縮小活動規模至可落實實名制及有效管控人潮之規模辦理。

隨後，侯友宜裁示，昨天中央疫情指揮中心宣佈北部醫院發生院內感染，新北特別要求18間急救責任醫院查核機制，醫院是無法避免的高風險區域，更要謹慎面對，什麼狀況都有可能發生。

侯友宜說，去年底本土案例發生時，他很擔心疫情上升，國內人口密集容易社區感染，大型聚會除了採取實名制，若無法掌控人潮皆須停辦、延後、縮小，各機關單位能取消尾牙的就取消，或是延後到春節舉辦，這影響到餐廳營收、經濟衝擊，他鼓勵局處跟餐廳合作，將尾牙換成年菜，讓同仁帶桌菜回家跟家人團聚，也有的局處用線上摸彩的方式，很多活動都有變通的方法，希望各局處配合。

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

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