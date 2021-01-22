禁止部桃員工到外縣市和友院開會演講　前進指揮所第一道禁令曝

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院前進指揮中心公告防疫規定，其中第四項「全院員工禁到外縣市及友院參與會議與演講，停止院外支援業務」；針對此項防疫規定，院方22日低調證實確有此事，但禁令是為保護院外民眾，並非完全禁止員工離開桃園，但桃醫院長徐永年則強調，並非是外縣市，而呼籲員工不要到院外進行演講，包括其他友院，該指示是為了不要造成民眾恐慌，也避免有疫情擴散的風險。

據一份來自桃園醫院內部群組的訊息，總計有八項防疫規定，其中第四項「全院員工禁到外縣市及友院參與會議與演講，停止院外支援業務」，被解讀為員工禁止到外縣市，也引起員工廣泛討論。

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▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，引發桃醫內部醫護人員討論。（圖／記者沈繼昌攝）

桃醫證實確實有此訊息，此份防疫規定是前進指揮中心指揮官王必勝在桃醫內部Line群組公告防疫規定，希望全體醫護人員遵守。對此，桃醫院長徐永年表示，訊息的原始內容為禁止院內醫護人員到院外演講或參加會議，並非如網路上所傳的「外縣市」，該消息為不實內容、需修正，這項規定是為了避免自家員工到人多地方群聚，引發民眾不安，避免造成疫情擴散的風險。

據指出，桃園醫院內部已進行清空作業，全院員工居家隔離至21日為止共有319人，其中有212人在集中檢疫所，檢疫所同仁安排於第14天採檢、居家者解隔離後到急診採檢，若持陰性採檢報告，可於解除隔離後返回醫院上班。

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