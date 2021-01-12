男網友在溫泉會館休息室硬上...登門再侵犯！「他盧我」少女崩潰

▲台北1名年僅14歲少女在網路認識1名男子，不料卻遭以手指侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

台北徐姓男子用交友軟體認識1名14歲國中少女，他明知對方未成年，卻將她帶到自己工作的溫泉會館休息室，趁沒人注意違反少女意願竟以手指、生殖器侵犯她；又到少女家侵犯2次。事後少女告訴學校再經由老師告知爸爸，全案才曝光。警詢時少女哭著說她遭侵犯2次，而且都是被「盧」，士林地檢署12日依妨害性自主將徐男起訴。

少女小琳（化名）難過表示，自己在交友軟體認識健談的23歲徐姓男子，2人在線上聊的相當愉快，在徐男提議下，

2人在去年4月底5月初時，一起到徐男在北投1家知名溫泉會館員工休息室裡。但沒想到徐男此時竟露出本性，違反她的意願先用手再用生殖器插入她的陰道，她當下感到相當不舒服但不敢反抗。不料徐男到小琳家時又想侵犯她，但小琳拒絕，徐男一直「盧」，她只好答應發生性行為。

事後小琳向學校生輔組老師表示自己遭成年男子侵犯，為之震驚的老師立刻告知小琳爸爸前往淡水分局報警，循線找到徐男。檢警認為「小琳最後還是有答應發生性行為」，僅是消極配合性交行為，也難認定徐男主觀上具有強制性交犯意，不過仍因與未滿16歲少女發生性行為，依妨害性自主罪起訴。

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