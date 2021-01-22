共軍1架「運9通信對抗機」闖我西南空域　空軍防空飛彈追監

行政院長蘇貞昌22日新增行程在桃園市長鄭文燦陪同下出席桃園市防疫醫院聯防會議，表示緊急的時刻大家看到部立桃園醫院全體醫護同仁不憂不懼，甚至於願意住在醫院裡，照顧所有病患，及需要醫治的國人同胞並打氣喊「今天我們都是桃園人，全國同胞力挺桃園，讓台灣永遠是亂世中福地，越來越有力。」