共軍1架「運9通信對抗機」闖我西南空域　空軍防空飛彈追監

▲運9通信對抗機。（圖／國防部提供）
記者蘇晏男／台北報導
國防部22日傍晚指出，共軍今派遣1架運9通信對抗機闖我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。根據國防部公開資料，元旦至今已累計28架次共機擾台。
2021年擾台共機機型及時間點分別是，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。
1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。
還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次。
▼共軍1架運9通信對抗機22日闖我西南空域。（圖／國防部提供）
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