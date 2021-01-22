一句「爸爸救命」險花65萬元　父衝銀行全領了！路邊遇警及時阻詐

▲陳男銀行提領65萬元準備救兒，車停路邊準備面交時，碰上警方上前詢問，成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓男子21日接獲不明電話稱，其兒子因購買毒品積欠65萬款項未支付，如今天不將錢付清就要將其兒子斷手斷腳。陳男第一時間聽聞其子生命遭受威脅，慌張不知所措，立即領款後駕車欲前往提供之地點交付現金，男子車子停靠在路邊時，員警巡邏時發現男子行為有異，主動上前關心，即時阻詐成功。

警方表示，頭屋分駐所警員陳傑彥、劉仲恩21日執行巡邏勤務時，發現1部自小客車停靠路邊許久，行跡可疑，遂上前關心，陳男搖下車窗，面對員警詢問神色慌張，另員警發覺男子車上有大量現金，詢問陳男款項用途，起初陳男面有難色不願多說，只向員警供稱該款項是要投資基金之用。

▲陳男先後提領了65萬9千元，準備路邊交給詐騙集團。（圖／記者黃孟珍翻攝）

後經員警耐心詢問後，陳男才逐漸卸下疑惑，向員警稱自己早上接獲一通來電，稱其子因購買毒品未支付款項新台幣65萬，今天如未付款，生命將有危險，自己一時間接到電話，聽聞兒子在電話中喊救命，十分心疼不捨，沒再查證就到苗栗市1間銀行填寫提款單，領款新臺幣49萬元後，又到超商領取新臺幣16萬9千元欲當面交付給詐騙集團。

員警向陳男解說該情況是詐騙集團慣用的手法，且極力解釋說明，並打電話向陳男兒子求證，根本沒有購買毒品欠款之事，男子這才理解恍然大悟，了解該通來電就是詐騙電話，並感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對行員及警員即時阻詐，流下感激的眼淚。

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