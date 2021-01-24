綠區病房也淪陷！2例本土「出院後確診」前台大醫狂嘆2聲：真的不妙

記者謝承恩／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。指揮官陳時中表示，目前2例仍疫調中，其所處12A病房原為為綠區，現升級為紅區。前台大感染科醫師林氏璧更在臉書發文，「又多了一個新的病房出現案例。這很不妙，真的不妙。」

▲陳時中24日表示，新增2例本土案例為12A病房，過去未傳出有相關人員染疫。（圖／指揮中心提供）

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案889為從部桃出院的60多歲男性，今年1月8日至11日期間，由家屬案890陪病，20日起出現發冷、疲倦等症狀，兩人於24日確診。現階段無顯示與醫護染疫為同一相關的匡列者，感染源仍不明，讓指揮中心提高警覺。前台大感染科醫師林氏璧於臉書發文指出，這次多了一個新的病房出現案例，顯示「部桃內感染的範圍比我們一開始想的大。」

林氏璧表示自己頭皮麻了起來，在臉書連嘆2聲，「這很不妙，真的不妙...」她說明，如果新增的本土案例，都在匡列之內的話會比較安心，但現在多了「之前沒有過的病房」傳出案例，就表示疫調有極限性，加上事發的病房為12A，過去被界定為綠區，因此這2例本土案例，之前完全沒有被篩檢過，首次篩檢就中標。



除此之外，過去大家在討論這次的院內感染疫情，潛伏期較短，但從案889、890的確診時間推論，兩人於8日住院、11日出院、發病日都是20日，潛伏期可達9~12天，並沒有比較短！另外指揮中心說明，12A的醫護人員都驗出陰性，但因這出現2例本土案例出現，要召回醫護人員進行二採。



林氏璧直指，更令人擔心的是，按照推論如果8~11日當時12A病房是汙染的，現在再去召回當時一採陰性的醫護人員，可能會抓到更多案例。「離現在已經快兩週，有可能已經散到家人甚至社區了。」她也提醒，案889在1月16日至18日期間就醫是否是診所就診，如果是的話，只要到醫療院所也是有受感染的可能，務必也要詳細疫調。

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