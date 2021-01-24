確診者感染源不明！感染傳遞鏈「無法連結」　醫師驚：保持警覺性

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。指揮官陳時中表示，今天新增的案889「一定要提高警覺」。對此，胸腔重症醫師蘇一峰提醒，出現感染傳遞鏈無法連結的個案，「全民保持警覺性！」





▲衛生福利部桃園醫院爆院內染疫風暴，目前統計15人確診。（資料照／記者林敬旻攝）

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醫師蘇一峰稍早個人臉書發文，「開始出現感染傳遞鏈無法連結的個案了，社區感染恐怕正在進行中，全民保持警覺性，大家把口罩戴緊，勤洗手保持社交距離，有症狀趕快就醫」。

開始出現感染傳遞鏈無法連結的個案了，社區感染恐怕正在進行中… 全民保持警覺性，大家把口罩戴緊洗手保持社交距離，有症狀趕快就醫！！ 由蘇一峰發佈於 2021年1月23日 星期六

貼文一出後，網友們也感到很緊張，但不少人都已經準備好長期抗戰，「希望所有過年活動都先停止，不然再擴散是遲早的事」、「為了這一天到來，相信民眾已經有這種出門帶好口罩、勤洗手的心了」、「現在外出口罩、酒精算基本配備了」、「預料中的事！」

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院，案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，於今日確診。而在兩人感染源和足跡方面，陳時中坦言，發病到現在時間還太短，感染源還要釐清。

▼24日新增的2名本土個案為曾在12A住院患者和他出院後的同住家人染疫。（圖／指揮中心提供）