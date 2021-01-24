12A本是綠區！他分析案889病源「至今最恐怖」：這邊連不起來

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布2例本土COVID-19病例，其中案889為部立桃園醫院病患，卻在出院後第13天確診，目前感染源不明。有網友分析，部桃12A本是列為無人感染的綠區，如今有人不幸中鏢，代表有未知的患者在院外趴趴走，再加上已知的案889足跡尚未完全出爐，「889這例是不是至今最恐怖？」

▲衛福部日前出動救護車清空部桃院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

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網友24日看完指揮中心記者會後於PTT分析，案889在本來一採就綠區的12A中，可怕的是不知道源頭，整個關係鏈無法串連起來，「可怕的就是不知道12A的誰傳給他，那個誰又跑去哪，又是哪個人傳給誰的，這邊連不起來真的很難抓。」

他說，因為12A之前是綠區，假設裡面有個感染源稱為B，那代表B出院後趴趴走了一段時間，其中接觸多少人現在完全無法掌握。如果再深入一點去想，也無法得知B是怎麼被感染的，因此推測「B有機率不只有一個人」，這種完全不明來源的確診者最讓人擔心。

▲案889出院後第13天確診，目前感染源不明，陳時中呼籲提高警覺。（圖／記者沈繼昌攝）

目前案889充滿謎團，可能是至今最恐怖的案例，代表部桃除了本來列管的區域，也無法確定之前認為安全的區域是否真的都安全，「有去過部桃的真的要自己注意一下」。此外他也想知道，案889出院後在外待了12天「接觸多少人」？

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

指揮官陳時中坦言，發病到現在時間還太短，感染源還要釐清，足跡目前了解到有和朋友一起打乒乓球居多，已經進一步匡列，也有在外面吃飯，還要確認時間點才能跟大家報告。