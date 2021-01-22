板橋男當警察面3樓往外丟下瑪爾濟斯、柴犬！鄰居氣炸...下場曝光了

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，柴犬僥倖存活，鄰居見狀立刻報警、通知動保處協助。警方將其移送偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

林男某日突不停重摔東西驚動鄰居通報警察，當警察至現場處理時，這名男子當下疑似情緒失控，將飼養的2犬從3樓陽台往外丟出去，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬存活。柴犬雖無立即生命危險但驚恐萬分，目擊員警立即通報動保處帶回僅存活柴犬進行醫療，經動保處帶回醫療照護，這隻柴犬已恢復健康，後續將開放學校養作為校園犬，教導學童愛護動物生命。

由於林男自稱患有思覺失調症，才會情緒失控，警方將其帶至亞東醫院進行精神鑑定，其違反動物保護法第25條後續移送新北地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

動保處表示，存活下來柴犬經動保處毛寶貝醫療中心獸醫師驗傷檢查後，所幸身體並無大礙，在動保處安置期間獸醫師、動保員細心呵護，發現這隻柴犬個性溫和，對人十分友善，不僅愛撒嬌、不衝動，非常惹人憐愛。

由於牠有一段悲慘的過往，對人類心生警戒，動保處表示，志工透過每日互動包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈，目前已是一隻有禮貌人見人愛的犬隻，並在1月15日完成絕育，由於這犬隻非常有教育性，動保處將開放學校認養作為校園犬，以動物寶貴生命教導學童控制情緒、尊重生命、學習良善互動，成為動物保護的生命教材。

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲柴犬經動保人員細心照料，恢復良好。（圖／動保處提供）