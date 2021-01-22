　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

板橋男當警察面3樓往外丟下瑪爾濟斯、柴犬！鄰居氣炸...下場曝光了

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，柴犬僥倖存活，鄰居見狀立刻報警、通知動保處協助。警方將其移送偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

林男某日突不停重摔東西驚動鄰居通報警察，當警察至現場處理時，這名男子當下疑似情緒失控，將飼養的2犬從3樓陽台往外丟出去，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬存活。柴犬雖無立即生命危險但驚恐萬分，目擊員警立即通報動保處帶回僅存活柴犬進行醫療，經動保處帶回醫療照護，這隻柴犬已恢復健康，後續將開放學校養作為校園犬，教導學童愛護動物生命。

由於林男自稱患有思覺失調症，才會情緒失控，警方將其帶至亞東醫院進行精神鑑定，其違反動物保護法第25條後續移送新北地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

動保處表示，存活下來柴犬經動保處毛寶貝醫療中心獸醫師驗傷檢查後，所幸身體並無大礙，在動保處安置期間獸醫師、動保員細心呵護，發現這隻柴犬個性溫和，對人十分友善，不僅愛撒嬌、不衝動，非常惹人憐愛。

由於牠有一段悲慘的過往，對人類心生警戒，動保處表示，志工透過每日互動包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈，目前已是一隻有禮貌人見人愛的犬隻，並在1月15日完成絕育，由於這犬隻非常有教育性，動保處將開放學校認養作為校園犬，以動物寶貴生命教導學童控制情緒、尊重生命、學習良善互動，成為動物保護的生命教材。

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲板橋男子林冠傑將飼養的瑪爾濟斯、柴犬從3樓陽台丟下樓，瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬僥倖存活。（圖／動保處提供）

▲柴犬經動保人員細心照料，恢復良好。（圖／動保處提供）

ET快訊
快訊／轉彎第一槍！金門急撤「避桃令」　縣府：我們是姊妹市
空姐11人狂歡趴慘死　警長證實性侵竟遭撤職：房內全是精液
部桃乳癌患者「轉診遭拒」　名醫江坤俊霸氣回：來找我
疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」：第一時間就送隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍率先下達「避桃令」掀戰　國防部：堅定支持桃園防疫工作

奈良美智推文透露「出發台灣」！　文總副秘：Welcome to Taiwan

板橋男當警察面3樓往外丟下瑪爾濟斯、柴犬！鄰居氣炸...下場曝光了

江啟臣：撐桃園就是撐台灣　藍營縣市抵制桃園是「惡質消息」

林奕華爆：蔡政府「刪國軍餐費」　副食費平均成本只有1.88元

林濁水稱拜登就職「各國受邀」：蕭美琴出席應高興而不驕傲

「寒喧沒惡意」林為洲道歉　要桃立委「口罩戴好」挨批歧視

豬價漲是寒流來帶動需求！　國民黨質問農委會：兩者有何關聯？

「避桃令」掀戰　國民黨：民進黨怎不問最早發的國防部？

黃珊珊批「避桃禁令」：台灣就算沒有病毒　也會被恐懼害死！

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

國軍率先下達「避桃令」掀戰　國防部：堅定支持桃園防疫工作

奈良美智推文透露「出發台灣」！　文總副秘：Welcome to Taiwan

板橋男當警察面3樓往外丟下瑪爾濟斯、柴犬！鄰居氣炸...下場曝光了

江啟臣：撐桃園就是撐台灣　藍營縣市抵制桃園是「惡質消息」

林奕華爆：蔡政府「刪國軍餐費」　副食費平均成本只有1.88元

林濁水稱拜登就職「各國受邀」：蕭美琴出席應高興而不驕傲

「寒喧沒惡意」林為洲道歉　要桃立委「口罩戴好」挨批歧視

豬價漲是寒流來帶動需求！　國民黨質問農委會：兩者有何關聯？

「避桃令」掀戰　國民黨：民進黨怎不問最早發的國防部？

黃珊珊批「避桃禁令」：台灣就算沒有病毒　也會被恐懼害死！

澎湖開避桃令第1槍...前縣長暖文謝部桃！網讚：這樣不是很好嗎

香港即將灰飛煙滅！《拆彈專家2》全無冷場的好看電影

國軍率先下達「避桃令」掀戰　國防部：堅定支持桃園防疫工作

膝蓋前十字韌帶斷裂影響行走　透過微創重建手術恢復行動力

5縣市祭避桃令！施景中嘆：默默幫你擋子彈的人，被唾棄了

眼睛男「剪3次頭髮花50萬」幫女理髮師衝業績…事後想想不對勁

2020年最熱銷車款Top.10！全球只有這台車賣得比2019年多

偷狗幫女友柯基「借種」　他抱回家傻眼「兩隻都是母狗！」

敦南SOGO房東換人！神秘鄭家擁地54年　忍痛割愛皇翔老董

同居8小鮮肉如後宮！55歲阿姨聯手小王虐殺25歲男友...死時剩30kg

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親嗆：樹大有孤枝

黃珊珊：台沒病毒也會被恐懼害死

「避桃令」惹議　國民黨：最早發的是國防部

黃暐瀚點出黃捷罷免案關鍵　陳玉珍：若敗他要擔心

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

藍指國軍棄單太頻繁　提案凍結海軍伙食費

楊家俍談「避桃令」：市府同仁有些心酸

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

綠營嗆羅智強：當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

要桃立委「口罩戴好」　林為洲：寒喧沒惡意

林奕華爆蔡政府「刪國軍餐費」

更多熱門

相關新聞

屏東9幼犬遭放火虐殺　屍體碳化

屏東9幼犬遭放火虐殺　屍體碳化

屏東縣新園鄉有民眾發現，有一窩約11隻幼犬遭惡意人士放火，其中9隻躺在地上遭活活燒死，屍體已經焦黑且呈現碳化情況。屏東縣農業處動保科人員表示，他們趕到後發現現場僅剩2隻幼犬奄奄一息、極為虛弱，所幸對於輕觸還有反應，目前已經送醫治療，後續交由警方追查真兇。

不想養了！新北飼主11隻狗全丟收容所　下場曝光了

不想養了！新北飼主11隻狗全丟收容所　下場曝光了

《動保蝙蝠俠》揭毛孩煉獄：虐待動物就虐待你

《動保蝙蝠俠》揭毛孩煉獄：虐待動物就虐待你

酒後性侵女童！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡

酒後性侵女童！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡

駕駛狠心棄養　狗裝袋子拋出車窗

駕駛狠心棄養　狗裝袋子拋出車窗

關鍵字：

虐待動物動保

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

郭書瑤流產痛哭！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

女每天好累　監視器發現震撼真相

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

美女主播「約砲9年」淫亂性生活曝光

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面