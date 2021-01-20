屏東9幼犬遭放火虐殺！「屍體碳化」田地躺一排　他見慘狀心碎

▲屏東縣驚傳虐殺9隻幼犬，「活活燒死」屍體呈碳化現象。（圖／翻攝自屏東狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣新園鄉有民眾發現，有一窩約11隻幼犬遭惡意人士放火，其中9隻躺在地上遭活活燒死，屍體已經焦黑且呈現碳化情況。屏東縣農業處動保科人員表示，他們趕到後發現現場僅剩2隻幼犬奄奄一息、極為虛弱，所幸對於輕觸還有反應，目前已經送醫治療，後續交由警方追查真兇。

網友在臉書各大社團發文，指稱他在屏東新園鄉港西村附近發現，有一窩約11隻幼犬遭惡意人士放火，現場僅剩2隻幼犬倖存但也已奄奄一息，氣得他大罵「可惡，為什麼要這麼凶殘」、「燒死狗的人下地獄去給XXX」，其他網友看了也紛紛留言「虐殺小狗一定會有報應」、「太扯了，都不敢點開照片。」

▲11隻幼犬僅剩2隻倖存。（圖／翻攝自屏東狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東）

根據《自由時報》報導，屏東縣動保科獲報後與警方前往處理，發現死亡的幼犬剛出生不久、幾乎都還沒有開眼，倖存的小狗則有身體部份灼傷，目前已經送醫治療。動保科指出，虐待殺害狗狗的行為已經違反動保法，得處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金，後續交由警方追查真兇。