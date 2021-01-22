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中研院專家：國內醫護一半有機會是無症狀者　關鍵在「年齡」

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院群聚案至今已有10名醫護及相關人士確診，指揮中心21日證實驗出國內首見的L452R病毒變異。中研院生醫研究員何美鄉表示，根據美國調查，當有一人確診就有可能出現一名無症狀感染者，加上無症狀比例與年齡有相關性，國內不少醫護都是年輕人，相當於有一半的機會是無症狀感染者。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）以小巴士撤離院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃20日以小巴士撤離院內病患。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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根據《自由時報》報導，何美鄉提到，美國疾管中心曾進行全國血清流行病學調查，發現陽性率為10％，對照美國當時的人口，並與確診人數推算，約為12％，相當於每當有一人確診，就還有一名無症狀感染者沒被發現，加上國外還有其他研究顯示，無症狀的比例與年齡有相關性，考量到國內有不少年輕的醫護人員，可能有一半機會會是無症狀感染者；她強調，這麼說不是要造成恐慌，畢竟無症狀者的病毒量少，要傳染給別人的機會也不高，最重要的還是要請民眾勤洗手、戴口罩，才能有助於防疫。

而針對部桃群聚案驗出L452R病毒變異，指揮中心醫療應變組副組長羅一表示，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發表發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關，但目前還沒有被世衛組織（WHO）認定為新的變異株。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲化學兵前往部桃進行消毒作業。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

羅一鈞指出，目前群聚案已有5人驗出L452R位點變異，包含境外移入案812與最初染疫醫師案838、後續醫護案389、852、856都有進行病毒基因序列比對，除了案856病毒量低無法定序，但比對少數序列仍與其他案相同，也就是說，傳染當中沒有發生新的突變。

羅一鈞說明，新冠病毒屬於RNA病毒本來就容易突變，但要看有無意義，如果重要到影響傳播力、致病力，才會稱為一種變異株，或者外界俗稱的變種病毒。目前L452R變異還屬於D614G突變，僅為變異株候選人，還要更多證據才足以評估是否能成為公認變異株。

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