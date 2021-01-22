「會傳染給我們」娘家勸過年別回家！人妻傻眼：住桃園有毒是嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

部立桃園醫院院內感染擴大至社區，引爆民眾擔憂，一名人妻昨日就收到娘家人的訊息，希望她過年別回去，免得增加風險。一席話讓她委屈又氣憤，直呼「住桃園怎麼了，有毒是嗎？」但最終她仍是妥協了，決定乖乖待在家就好。

女網友在爆怨公社氣噗噗表示，「過年初二全部的女兒都回娘家，叫我不要回去，是怎樣？要被笑沒有後頭厝嗎？看老公的姐妹都回來，難道心裡不會難受嗎？」

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從對話截圖中可見，娘家人叮嚀道，「過年妳待在家就好，不要回來比較保險，我是說我們，沒人來你們就不要出去跟人家講話，如果有人來你們也不要出去接客，待在家比較安全，回來會傳染給我們。」

聞言，她心裡是有些受傷的，「我們是瘟疫嗎？住桃園怎麼了，有毒是嗎？我們很健康啦，傳染什麼啊！況且我們不是住疫情那區，那離我們這還要半小時車程。」

▲娘家人傳訊息，要她過年待在家就好。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「如果我住桃園我也會把自己關在家」、「就當做保護自己，也保護別人吧」、「其實沒有說錯，只是說的方式不對，讓妳不舒服」、「這就能體會到台商回台被罵的感覺了」、「桃園獨立」。

事後，原po也不禁感嘆，自從去年疫情爆發，全家人出門都會全程戴口罩，不論戶外或室內，只有上車、回到家才會脫下，「如果去醫院，小孩一上車馬上換乾淨的衣服才坐安全座椅，回家就馬上洗澡，甚至在家只要有感冒、咳嗽的那個人，都必須全程戴口罩，除了吃飯，連睡覺都戴。我們自我保護的意識很強的，不要說你們怕，我們也怕被別人傳染啦！」

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