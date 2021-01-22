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陸加碼防疫！春節返鄉者「需附檢測證明」　醫院排長龍

▲▼多地病毒檢測需求激增。（圖／翻攝自廣州日報）

▲深圳醫院預約網站崩潰門診大排長龍。（圖／翻攝自廣州日報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

春運前夕，大陸官方最新要求，春節返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，且每7天開展一次核酸檢測。其中在深圳，政策出台隔天，當地一間醫院門診大廳大排長龍，大批民眾前往接受病毒檢測。

農曆新年將至，為應對新冠肺炎疫情，國家衛健委日前宣布要求「返鄉人員」需持有7天內有效病毒檢測證明。

對於返鄉人員如何劃定，國家衛健委回應稱，工作方案所指返鄉人員是指從外地返回農村地區的人員，主要包括跨省份返鄉人員，來自本省內中高風險區域所在地市的返鄉人員，本省內的進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員、交通運輸工具從業人員等重點人群。

▲▼多地病毒檢測需求激增。（圖／翻攝自廣州日報）

據《晶報》報導，核酸檢測陰性證明一夜之間成了眾多春節返鄉人員的「剛需」。21日，深圳不少醫院的核酸檢測點已經排起了長龍，有民眾表示，有醫院今天已取不到號，只能預約明天的號，甚至有醫院的預約號已經排到了周末。

在深圳某公立醫院，政策出台後掛號預約網站系統崩潰了，想做核酸檢測的民眾需要到現場排隊掛號。正在現場維持秩序的醫院工作人員郭大姐表示，今天一大早她就過來支援了，上午人最多的時候是9點到11點，「絕大部分都是返鄉做核酸的人。」

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