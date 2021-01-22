大學學測今登場！全程量體溫、不陪考　家長：提早獨立也不錯



▲大學學測今日登場，新竹考區6494人報考，分別在新竹高中、新竹女中等5個考場進行。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2021年學科能力測驗今日登場，新竹考區6494人報考，分別在新竹高中、新竹女中等5個考場進行。因應肺炎疫情嚴峻，考生進入考場需全面配合體溫量測，為避免等候時發生群聚，考場也規畫分流，若學生額溫超過攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，經現場護理師確認發燒的學生，將另外引導至「防疫試場」應試，以確保考生權益。

特別的是，今年學測家長無法進入校園內陪考，一名考生家長說，沒有大人陪考，剛好也趁機讓孩子提早獨立面對挑戰，也不錯。

▲▼因應肺炎疫情嚴峻，考生進入考場需全面配合體溫量測，為避免等候時發生群聚，考場也規畫分流。





新竹市教育處提醒，考生請務必檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，要特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

除用餐時間外，其餘時間請進入考場後一定要全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。成績預計於2月24日公布，若對於成績有疑義者，得於2月25日至3月2日申請成績複查。

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