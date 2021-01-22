大學學測首日考英、國、社　考生全程戴口罩、7:30量體溫進場應試

▲大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（21日）登場，學測首日上午考英文，下午考國文選擇題及社會。大考中心指出，因疫情影響仍在，考生須配合相關防疫規定，包含全面戴口罩、進考分區量體溫、不開放家長或親友陪考、試場通風、考分區消毒等，請考生務必至大考中心網站查詢相關規定。

本屆學測共有12萬8606名考生報名，選考人數最多的是國文，其次依序為英文、數學、社會、自然科。今日的考試科目英文為100分鐘、國文（選擇題）考試時間為80分鐘、社會為110分鐘。每節考試開始前5分鐘打預備鈴，預備鈴響時考生即可入場，考試開始20分鐘後不得入場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫。每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

▲學測首日上午考英文，下午考國文選擇題及社會。（圖／記者林敬旻攝）

防疫4重點：

· 各考分區採單一入口進場，會設置多個量溫站

· 上午7時30分開始量體溫，量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下

· 教育部提供報名考生每天一片口罩，全程需戴口罩

· 不開放親友陪考

▲110學年度學測考程表 。（圖／大考中心提供）

應考必備：

文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正液或修正帶、直尺、三角板、量角器、圓規。

其他用品：無文字符號之文具盒（袋）及透明墊板。

大考中心也提到，具有居家隔離、居家檢疫和自主健康管理身份的考生，將安排到不同的試場應考。北、中、南、花、東、澎、金、馬等8區域至少有一試場為隔離試場，以服務剛從境外返台的考生為主，此類考生同時需搭乘防疫專車往返考分區應試。

