學測登場！彰化1考生發燒逾38度啟動防疫試場　英語科13人違規

▲大學學測今天登場。（圖／彰化師範大學提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今(22)、明(23)兩天舉辦110學年度學科能力測驗，彰化考區由國立彰化師範大學負責彰化考區的試務工作，上午在員林高中分區有1名考生複檢後額溫達37.5度及耳溫也達38度以上，依考區現場及特別準則第3條處理，啟用防疫備用試場。

國立彰化師範大學指出，彰化考區一共143個試場，分別在彰化師大進德校區、彰師附工、員林高中與崇實高工等校進行，本次學測有4間身障試場，3間在彰師進德校區分區，1間在員林高中分區。

第一節英文科考試從9:20開始，應到5804名，實到5722名，缺考82名，截至目前為止無違規事件。今日於員林高中分區有考生複檢後額溫達37.5度及耳溫也達38度以上，依考區現場及特別準則第3條處理，啟用防疫備用試場。

第一節英文科(違規部分)違規部分共13件，其中有11件都是考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達(扣1級分)。另外有1件是考試開始鈴響後，發現考生置於臨時置物區之行動電話未完全關機(扣3級分)。另一件是，考試結束鈴聲響畢，宣布停止作答後，考生仍繼續作答，經制止後即停止(扣1級分)。

國立彰化師範大學指出，本次學測因應防疫措施包括管制考場進出場動線且以單一入口進場、彰師大亦進行校園單一出入口管制；考生全面配戴口罩，且由教育部提供口罩給考生；考試當日考生需出示識別證件、量體溫、酒精消毒，才能進入各考分區；除特殊情形不開放陪考；加強考分區消毒並提供午餐用餐隔板；確保考生應試健康及安全等措施。

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