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兩廳院與國家隊合作「透明口罩」　看得見「嘴型」讓溝通無障礙

▲▼兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

受疫情影響，戴口罩成為生活的日常，然而這層保護也無形中隔絕了部分的情感傳遞，因此兩廳院與口罩國家隊台灣康匠合作，前台工作人員將依需求佩戴看得見嘴型的「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型、掌握口語溝通的聽損朋友，可以藉由透明口罩減少溝通障礙。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院持續加強防疫，進入場館口罩必須戴好、戴滿，大家都認同陳時中部長「90%的人戴著比較英俊瀟灑漂亮」的說法，但是前台工作人員也發現，因為戴著口罩，許多人溝通因此受限。得知台灣康匠研發透明口罩時，也透過兩廳院長期合作，推動身心障礙福利的蒲公英聽語協會介紹，促成友善口罩的合作機會，「真的非常佩服也謝謝口罩國家隊的速度和用心」。

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▲▼兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院共融服務當中，需要讓前台人員的唇形被看見。（圖／兩廳院提供）

長期推動身心障礙福利的蒲公英聽語協會理事長謝莉芳表示，聽損者除了佩戴輔具以外，溝通時很依賴表情、讀唇的視覺線索。但疫情開始之後，幾乎人人隨時戴著口罩，視覺線索全部都沒有了。「最初是有聽損的大學生向協會反映，老師改成線上教學，讓他上課遇到很大的困難，喇叭傳出的聲音不是自然語音，接收也很吃力，有的老師全程不露臉，或是都戴口罩，少了視覺線索讓他們無法上課。」因此極力促成友善口罩的誕生。

▲▼兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」。（圖／兩廳院提供）

透過立法委員劉建國協調，經濟部工業局協助，找到紡織產業綜合研究所、台灣康匠及權和機械共同合作，開發能夠遮住口鼻，又能看出表情的「透明口罩」，可說是口罩國家隊的另一項創舉。經濟部工業局表示，感謝口罩國家隊，不只拚口罩產量，也協助有不同需求的群體，生產符合每個人需求的口罩。

而台灣康匠總經理陳勇志則分享，台灣康匠專注研發、持續創新，情嚴峻時，工廠日以繼夜生產一般口罩，每個人都很疲累，「但同仁們聽說要為聽障者做透明口罩，大家眼睛都亮起來了，對於做不一樣的事情與有榮焉。為有需求的人戴上透明口罩，是一種友善的標誌。」因此康匠的友善口罩與兩廳院的共融理念不謀而合，對於能關心所有人的權益，與奉獻一份心力，康匠絕對很樂於攜手合作。

▲▼兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院前台服務人員將依需求佩戴透明口罩。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院與國家隊台灣康匠合作「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可藉由透明口罩減少溝通障礙。（圖／兩廳院提供）

兩廳院近年推動「共融劇場」，目標是讓日常的每一個環節，都消除「無形的障礙」。透明口罩可說是疫情期間，台灣重視防疫也關心所有人權益的成果。透明口罩的特色是在不織布加上防霧設計的透明視窗，能清楚看見唇部的動作，臉部表情清楚，達到視覺穿透效果，也不會因為口中的水氣而霧化；3D立體造型設計可以完整包覆臉部形狀。無壓力耳帶彈性佳，久戴也能舒適無壓迫感。

透過與台灣康匠合作，兩廳院前台服務人員將依需求佩戴透明口罩，也與康匠積極呼籲所有的服務場所或服務業應該都可以佩戴友善口罩，首批透明口罩將贈與國家兩廳院、蒲公英聽語協會、中華民國兒童慈善協會、嘉義市教育處、台北市啟聰學校、桃園市聲暉協進會、台灣手語翻譯協會等社福及教育單位。目前許多企業也有意加入倡議與響應合作。在疫情期間，帶來人與人之間的關懷與溝通，就算隔著口罩依舊可以「無障礙的傳遞微笑」。

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