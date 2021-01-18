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兩廳院表演藝術圖書館重啟開幕！165坪空間「7區域」功能搶先看

▲▼兩廳院表演藝術圖書館。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院表演藝術圖書館歷時7個月閉館整修升級，1月20日重啟開幕。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

兩廳院「表演藝術圖書館」歷時7個月閉館，進行設備及空間改善工程之後，將於1月20日重新啟用開幕！累積館藏超過19萬件，總面積165坪，依照功能區分為主題策展、閱覽交流、視聽資料、圖書區、特殊典藏室、會議室及CD聆聽區等7個區域。未來也不定期舉辦講座、工作坊、講座、論壇等活動。

兩廳院表演藝術圖書館成立於1993年，從2005年裝修至今已過了15年，面臨設備更新、館藏及空間使用率下滑的困境，因此這幾年不斷思考更多的可能性，在2020年6月15日閉館整修，啟動圖書館升級專案，包括空間調整，符合無障礙需求、環境設備舒適明亮，綜合硬體設備的升級等。

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▲▼兩廳院表演藝術圖書館。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院表演藝術圖書館升級。（圖／國家兩廳院提供）

此次改裝計畫，兩廳院特別邀請曾榮獲國內外設計獎肯定，具有建築及景觀設計背景，善於將地景裝置、室內空間、公共藝術與各式硬體整合的「彡苗空間實驗」進行改善工程。專案設計師樂美成、邱宇平表示，這次整修透過空間的重新規劃及組合，打開表演藝術領域更多元的推廣形式，也改善為友善的無障礙使用環境；加上因為它典藏了兩廳院自開館以來的重要歷史、記憶，「保持舊與新之間的連結」不被斷裂也是首要的設計任務。

整修完成的圖書館，收納館藏的櫃體往四周擺放，騰出中間的閱覽交流區，創造出視線能一眼望穿的空間；同時利用「回」字型的動線，讓不同需求機能的各區域，有更清晰的區劃及連續感。

而館藏櫃體以黑色為主色調，降低位於空間中的存在感，讓CD及DVD、書籍等典藏做為空間內的主角被呈現，立面上則使用了大量透明玻璃，使原先被遮掩的建築結構及種種裝修後的原始痕跡，重現於空間中成為新的紋理。

▲▼兩廳院表演藝術圖書館。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院表演藝術圖書館帶著全新樣貌，除了空間調整，符合無障礙需求、環境設備舒適、明亮，綜合硬體設備的升級、數位資料庫等型態的閱讀方式，開啟對於閱讀表演藝術的無限想像。（圖／國家兩廳院提供）

為了讓讀者們在過往的空間經驗能被延續，使用了部分原圖書館的深色木頭質地，圖書期刊區也承襲了與過往相同的吊燈，重現圖書館中被館藏包覆的廊道感。地坪的部分，則特別挑選了較鮮活的色調，配合鏤空天花去平衡深色立面的沉穩，讓空間氛圍更輕快。

而2017年劇院整修後退役、乘載無數表演藝術工作者精彩作品的劇院舞台「奧勒岡松木地板」，也有巧妙的運用，與讀者開啟記憶的連結。

表演藝術圖書館總面積165坪，全新規劃的圖書館因應使用型態及功能區分為主題策展、閱覽交流、視聽資料、圖書區、特殊典藏室、會議室、CD聆聽區等空間。館藏陳列重新規劃，CD及DVD館藏全數開架陳列，並將不定期舉辦講座、工作坊、講座、論壇等活動。

▲▼兩廳院表演藝術圖書館。（圖／國家兩廳院提供）

▲常設CD聆聽座位及視聽座位，讀者可借閱館內CD、DVD、演出影音文物等使用。（圖／國家兩廳院提供）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，一個場館的核心是表演藝術作品，但如何讓這些作品一直被傳遞下去，甚至有多種的觀看方式，這應該是表演藝術圖書館最大的願景，將透過更多元的服務與方式跟大家見面，除了原有館藏，也進行了大規模的陳列上的梳理，另增加多項表演藝術數位資料庫，未來也將創造更多互動、交流的活動。

劉怡汝強調，不是把圖書館的功能打破，而是「擴張」，圖書館將持續發揮典藏及傳遞知識的任務，並成為「轉譯者」，將把研究、典藏、交流做為圖書館最為重要的循環，將表演藝術轉化為可被吸收理解的內容，透過設定研究主題、辦理推廣活動及策展、建立數位典藏資料庫等方式，打造成一個可以交流、可以創作和閱讀表演藝術的場所。

「兩廳院表演藝術圖書館」7區域介紹：

「主題策展區」：為新設區域，針對不同主題、演出節目等，透過策展轉譯，找到與民眾生活及當代議題的連結，結合館藏資源辦理特展。

「閱覽交流區」：依照使用需求區分為閱覽桌區及沙發區，提供不同型態使用方式。讀者可於館內借閱書籍、期刊等館藏，亦可攜帶個人設備或借用館內電子及視聽設備，欣賞數位資料庫或視聽館藏。

「CD聆聽區／視聽座位」：常設CD聆聽座位及視聽座位，讀者可借閱館內CD、DVD、演出影音文物等使用。

「圖書期刊區／視聽館藏區」：目前館內共有11萬件視聽館藏、3400-3500本中西文圖書及超過20種期刊供兩廳院會員閱覽使用。其餘紙本資料、兩廳院特有演出實體文物等則閉架存放於書庫中，若需使用可申請提調。非會員則可於現場加入兩廳院官網一般會員，即可於館內使用。

「特殊典藏室」：典藏近7萬件視聽資料，並以大量的黑膠唱片為特色。其中包含資深樂評及收藏家曹永坤先生於2008年遺贈兩廳院表演藝術圖書館之收藏，內含兩萬多張黑膠唱片、四萬多張CD及兩台古董黑膠唱機。空間內含個人視聽座位，並可聆聽黑膠唱片。

「會議室」：除會議桌外，並提供電子白板，可於此處共同研究及交流討論，歡迎兩廳院會員預約登記使用。

「視聽室」：小型放映空間，含55吋螢幕及音響設備，內裝吸音牆、隔音門，創造良好賞析環境，提供廳院迷會員欲欣賞館內DVD時預約登記使用。

兩廳院表演藝術圖書館
地址：台北市中正區中山南路21-1號（國家戲劇院 B1）

開放時間
週一至週五：09:00~20:00
週六至週日：12:00~20:00

休館日：每月一日（若逢假日則順延）及國定假日
※ 開館時間因應館內活動微調，詳情可見兩廳院官網最新公告。

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