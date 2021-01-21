火搶教官研習複訓　美式梯使用技術更進階全面紮根消防分隊

▲台南市消防局為全面提昇消防人員執行火災搶救能力，熟練各項基本技能及建立救災安全之正確觀念，特辦理火搶救官研討及複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為全面提昇消防人員執行火災搶救能力，熟練各項基本技能及建立救災安全之正確觀念，於21日辦理火搶救官研討及複訓，共有71名具備火災搶救教官證照資格之消防人員參與。

課程內容針對美式梯操作及保養、水源不中斷機制、RIT救援小組、消防人員生存、熱顯像儀進階訓練…等，並利用火災案例及消防人員火場虛驚事件進行分析、討論及找尋對策，以利爾後辦理訓練時之改進方向及教材，透過案例研討及與參酌國際作法，研議符合我國民情及全面提升救災人員之技能和安全觀念。

黃偉哲市長表示，消防人員於救災時自身安全非常重要，市府將全面配發第2套消防衣及美式梯，新配發的消防衣各項優化的性能，大大提升同仁執行勤務時的安全性，讓消防人員在面對危險作業環境時更有保障。除了裝備器材的充實外，消防局對於人員的訓練更是不容輕忽，透過教官團教學研討與技術再精進，讓安全觀念深入每位消防同仁的心中，進而提升同仁執行勤務時的安全性，讓消防人員在面對危險作業環境時更有保障。





消防局局長李明峯表示，火災搶救教官在消防局為各項技能種子，教官團技能應隨時滾動式檢討及改進，透過災害案例及新知識，技能及戰術要不斷提升，最近包括無線電燃燒通訊品質實驗、美式梯、退避權訓練、肌力訓練、防禦駕駛、消防裝備檢測實驗室…等，皆是救援生命及提升消防人員自身安全為目的，未來仍持續強化火災搶救技能及CCIO火災現場指揮系統，亦致力於消防人員之各項救災訓練，以保障本市民眾生命之安全。

消防局災害搶救科科長邱淵明表示，此次訓練針對火災案例及火場之虛驚事件進行分享及研討，以及過去消防常使用工作梯，雖然仍有其操作強度，但美式梯安全等級更高，具有國際NFPA1931消防梯認證標準及NFPA1932檢測標準，消防局在今年將「美式梯100％普及各消防分隊」，且此訓練透過教官集中訓練，課程包括基本工夫的清潔保養及測試方式、搬運及架梯方式、即時檢測功能、測試儀器、荷重強度…等，透過教官研討後，並內化成台灣訓練方式，便能適合台南市消防局之救災人員訓練及運用。

濕敷、乾擦都好用

