84%學校禁學生加穿保暖衣物　教官喝斥：要穿去教育部穿！

▲教育部明定，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

這陣子天氣寒冷，教育部日前表示，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。但據台灣青年民主協會初步調查，在853間公私立國中小、高中職中，有高達84.3 %的學校違反教育部規定，更有教官直接在升旗時，喝斥學生「若要依照教育部的規定，請去教育部上課！」

教育部明定，根據「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」第4點第1項第3款，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣青年民主協會昨日發布「高中以下禦寒衣物外穿調查」，短短一天共計1,438位學生填寫，共有853間公私立國中小、高中職。初步彙整統計結果發現，違反教育部規定的學校達 84.3 %，除禦寒衣物外，許多學校亦限制學生戴圍巾須事先申請、禁止戴毛帽、手套等，皆違反教育部於本學期新訂服儀原則之要求。

該協會提到，有近十名新竹高工學生在表單中提到，因近日學聯會積極向學校爭取依照教育部規定開放帽T，教官於昨日升旗時，公開喝斥要求學生「照著學校規定走，依照民主程序改規定，若要依照教育部的規定，請去教育部上課！」

▲8成4學校禁學生加穿保暖衣物。（圖／台灣青年民主協會提供）

針對圍巾部分，屏榮中學、仰德高中國中部、慧燈中學、慈大附中等完全禁止攜帶；戴圍巾須事先申請的有聖功女中、限制顏色有曉明女中限白、私立復興實中限藍黑、靜修高中限黑白、金陵女中限黑白、淡江高中及聖心女中限單色、亦有要求圍巾必須塞到衣服或外套裡面的包含華盛頓中學、新民高中、限制只能買學校圍巾為曙光女中。

毛帽部分，部分學校完全禁止包含，士林高商、衛理女中、三光國中、中華藝術學校、慈大附中等。

帽T等保暖衣物部分，許多學校仍有限制，包含南光高中羽絨衣限素色、崇光高中保暖衣物限黑白、恆毅高中帽T限黑白灰深藍、新竹高工禁止穿帽T。另外，台東有高中學生反映，穿禦寒衣物遭體育老師罰伏地挺身。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈呼籲，不論是此次服儀的問題，或是過去許多學生代表積極爭取的免早自習、第八節上正課等，教育部都有相當正面的回應及法規上的調整，然而主管機關仍是採取較為被動的立場，等學生來申訴才願意處理，國教署應更為積極去檢視各校規定是否符合法規，切勿讓校內學生積極依法爭取權益之際，還要面臨校方打壓、孤立無援的情形。

【你可能也想看】

►教部再發通函！學生制服內外可加保暖衣物 不得限「幾度」才能穿

►「地震前一周預測」有望！我國研究地震前兆20年新突破

►「桃園就是北部！」還有這6縣市 地理老師嘆：網友地理沒學好

►私校首例！永達技術學院董事全面解職 教育部派公益董事清算校產