國安局特勤中心教官訓練時遭射癱　二審獲國賠593萬元

▲國安局教官射擊訓練後癱瘓，高等法院判准國賠593萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國安局特勤中心2015年間進行「對向移動交錯實彈射擊訓練」時，中校教官郭耿弘竟遭學員誤擊，導致其頸椎碎裂並頭部以下全身癱瘓。郭男家屬請求國賠1133萬餘元，一審判准國賠593萬餘元。案經上訴，高等法院16日二審駁回上訴，仍判准國賠593萬餘元。可上訴。

本案乃因2015年3月間，時任國安局特勤中心副指揮官許昌（2018年間以憲兵指揮部中將指揮官退役）的主導下，當時因為監察委員將視察，以及第14屆總統大選競選將於活動將於年底開跑、特勤中心須派員保護等理由，要求學員訓練須進行交錯實彈射擊訓練。進行到「4對3對向交錯移動同時射擊演練」時，吳姓學員不慎打中郭耿宏的頸椎。

郭耿宏頸椎碎裂而癱瘓，他對許昌與誤擊的學員提出過失重傷害的告訴，檢方一度做出不起訴處分，但經再議成功，發回續行偵辦時，郭耿宏不想每天都在負面情緒中，決定撤回對2人的告訴。郭耿宏雖然撤告，但對於賠償的部分，因國安局不願協商，郭耿宏還有3名子女需撫養，因此提出國賠訴訟，求償1133萬餘元。

一審法院審理時，國安局辯稱，當時許昌並未下令實彈朝人射擊，另外現場也提供防彈背心，是郭男自己不用，應該自己負擔百分之百的責任。一審法院未採信，判准國賠593萬餘元。

案經上訴，高等法院二審審理後，於16日宣判，高院認為國安局辯詞不可採，另外也重新計算郭男的損害，最後認為一審金額無誤，因此駁回雙方上訴，仍判准國賠593萬餘元。可上訴。