黑豹特勤之光顏進明逝！大寮持槍越獄率隊包圍...樂團貝斯也是他

▲高雄市警局「黑豹特勤之光」顏進明教官（右一）因病過世，讓警界人士十分不捨。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局痛失英才！在局內被譽為「黑豹特勤之光」的顏進明教官，驚傳因流感引發肺炎病逝，享年53歲，根據了解，顏教官8日執勤完返家後感覺身體不適且有發燒情形，自行前往就醫，經醫師診斷發燒不退併發肺炎住院，不料隔日病情直轉直下，10日轉院後緊急插管治療，最後仍因心律不整病及嚴重肺炎併急性衰竭急救無效離世，保大同事接獲消息難忍心中哀痛。

根據高雄市警局提供的資料，顏進明教官曾任高雄保大特勤中隊教官，現職為警衛中隊警員，他同時也是高雄市警局原住民樂團的貝斯手，積極參與公益活動，用音樂傳達善的力量，被稱為「黑豹特勤之光」、「原民之光」。

▲顏教官在高雄市警局原住民樂團擔任貝斯手。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲顏教官在高雄市警局原住民樂團擔任貝斯手（右一）。（圖／記者黃子倩翻攝）

特勤中隊許金發中隊長回憶，顏教官待人很客氣，時常帶隊參與攻堅演習，在2015年時，顏教官更曾帶領特勤中隊的弟兄，參與轟動一時的大寮監獄案。另外，同年4月在高雄發生一起高速公路下的「警匪槍戰」，當時也是由顏教官帶領弟兄衝第一線，當時他手持盾牌到現場破窗，將歹徒繩之以法，雖然後來該名歹徒舉槍自轟身亡，但特勤中隊的隊員在顏教官的帶領下，未有同仁在攻堅時受傷。

▲顏教官曾帶領同仁參與轟動一時的大寮監獄案。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，由於顏進明教官從民國92年一直到105年，有長達10多年的時間，都在特勤中隊中擔任教官，因此高雄警界有不少人都是他的學生，他也一直秉持著身先士卒的精神，帶著同仁弟兄衝第一線，因此不少人都對他相當敬重，誰也沒料到他8日因感冒併發肺炎，住院三天猝逝，享年53歲，讓高雄警界痛失英才，不少人都感到十分不捨，

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