快訊 / 侯友宜取消發福袋　大型宗教活動無法實名制就停辦、改線上

記者羅婉庭／新北報導

新北市21日下午召開臨時防疫應變會議，市長侯友宜表示，新北市府取消福袋發放，祈福行程則改為最簡單參拜，並以拱手代替握手、不合照，而宮廟大型活動若無法做到嚴格防疫，則都停辦或線上直播。

侯友宜表示，現在有零星社區感染，春節前後是高峰期時刻，中央疫情指揮中心特別強調，現在是最嚴峻時刻，民眾對疫情清楚了解，但一年下來逐漸放鬆了防疫意識，認為台灣可控制疫情，一年前的今天，台商帶進新冠肺炎後，全民意識提升，反觀今年，大家任何沒有多大問題，但是別忘了，稍有不注意變種病毒就進來了。

民政局長柯慶忠表示，宗教團體須配合實名制，活動前無法規劃完善防疫措施強烈建議取消、延期。寺廟防疫措施包括採單一出入口、室內人數管控、口罩、專人量額溫、酒精消毒、盡量維持社交距離，廟內物品定時消毒，取消信眾觸摸金元寶等儀式。

柯慶忠指出，為了避免群聚，強烈建議寺廟於新春期間避免送錢母、發財金

若有發放必要，應採戶外、限制人數，需配戴口罩才可排隊、排隊間隔每人1公尺，遵守多點、多時段及限制人數發送，停留時間不宜太長，避免人潮聚集。

柯慶忠表示，包括板橋慈惠宮、妙雲宮皆取消發發財金，板橋慈惠宮、接雲寺、中和廣濟宮、林口竹林山觀音寺、樹林鎮南宮 等皆取消大型活動，法鼓山除夕活動也採線上直播。

▲新北市臨時防疫應變會議。（圖／記者黃軍瑋攝）