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才剛出門！同居男友勸離職「搬回家住吧」　她怒：桃園上班該死嗎

▲▼確診病例案865足跡出沒在桃捷A7站出口處摩斯漢堡，桃捷進行A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

▲桃捷進行A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

網搜小組／劉維榛報導

「在桃園上班錯了嗎？」一名女網友抱怨，今（21）日早上班時，突然收到男友的LINE，一開始先訊問原PO在哪，怎料下秒卻毫無來由，要求原PO「最近先回家住」，原因與部桃群聚感染有關，「疫情這樣，妳又在桃園上班」，此話一出，讓原PO完全失控，反罵「我是感染了嗎？還是身上都是細菌？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，目前桃園南崁上班，無奈本土案例增至10人，男友則急勸離職，讓原PO備感壓力，畢竟公司與自己都有做好防疫措施，固定量體溫、消毒、上下班更換新口罩，絲毫都不敢馬虎。

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怎料，今日早上同居的男友突然傳訊息，表明「妳最近先住妳家吧」，當下原PO腦袋一片空白，直呼「蛤？」男友解釋「疫情這樣，妳又在桃園上班！」原PO頓時秒懂，部桃群聚感染爆發至今，人人自危，但忍不住想苛責男友，「那我就搬回家住就好，我是感染了嗎？還是身上都是細菌？」

原PO玻璃心直呼，「在桃園上班錯了嗎？ 我是染疫了嗎？ 在桃園上班就該死被嫌棄嗎？」冷靜一番後，原PO決定與男友好好溝通才對，「或許他只是出自關心...希望大家能一起加油打氣，一起渡過這次難關。」

▲▼在桃園南崁上班，男友狂勸離職：你最近先回家住好了（圖／翻攝爆怨公社）

▲男友勸離職，並要求原PO先回桃園家住！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，引發網友正反兩極討論，「真的覺得很沒必要，又不是桃園大爆發，有需要這麼怕嗎」、「我覺得只是單純替妳擔心」、「他只是不希望妳這段時間太頻繁使用大眾交通工具吧」、「我覺得如果他們裡有老人或是小小孩的話，是可以理解的」、「我都叫我男友口罩戴好而已」。

不少當地人回應，「我會盡量不回去，為了不要讓家人有感染風險，但聽到別人主動說叫我不要回去，我也會爆氣」、「我家離桃醫才500公尺，我都沒在怕了」、「很有同感，好像此地不宜久留一樣，住南崁的路過」、「我也是，大家都叫我不要回家，是在靠腰什麼？我家就住在中壢，不回家要去哪」。

▲▼在桃園南崁上班，男友狂勸離職：你最近先回家住好了（圖／翻攝爆怨公社）

▲部分網友力挺男友，認為原PO反應過度！（圖／翻攝爆怨公社）

針對不少縣市發出「避桃禁令」，指揮官陳時中呼籲別恐慌，當初疫情從國門進入，桃園是非常有誠意的在協助，不管是離島等，要停留在桃園的人，桃園也都歡迎民眾入住當地防疫旅館，換句話說，台灣就那麼大，大家是一體的，不會說這樣區隔，就一定會讓疫情不擴散，不過警戒心是有的，每個人都會趨吉避凶的心，但互相幫助的心情，希望大家也多發揮出來。

▼部桃於昨日撤離院內病患，化學兵進駐消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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