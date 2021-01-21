奶奶珍藏20年藥酒！瓶子裡「完整一大條」怎麼塞進去　解答曝光

▲原PO奶奶翻出一瓶20年的苦瓜藥酒。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多老一輩的人認為藥酒是養生之物，泡蛇、人參、鹿茸都很常見，就有網友在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，說他的奶奶突然從倉庫拿出一罐苦瓜藥酒，而且已經放了20年。吸睛的是，玻璃瓶口明明很窄，裡面的苦瓜卻跟瓶身一樣大，讓原PO好奇「這個苦瓜是怎麼進去的？」話題意外引發熱論。

「我奶奶突然從倉庫拿出這罐，封存20多年這東西還能喝嗎？還有這個苦瓜是怎麼進去的？」仔細看看照片，透明玻璃瓶除了裝滿淡黃色的液體，更讓人難以忽視的是那一大條完整的苦瓜，幾乎跟瓶身一樣寬大。但明明瓶口窄窄的，如果是硬塞的也說不過去，因為苦瓜一定會被擠壞。

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▲原PO好奇苦瓜是怎麼放進去的。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到貼文後，就有網友給出答案，解說苦瓜藥酒製作方法，「還在藤蔓上的小苦瓜就被放進玻璃瓶中，隨著時間慢慢長大的苦瓜就留在瓶子裡囉！最後用酒填入瓶子前，會用清水沖洗乾淨瓶子裡的苦瓜」、「小時候進去的。在瓶子裡養大」、「成熟了才連瓶摘下來泡酒。」

有人則是留言表示不敢喝，「這喝下去應該會看到媽祖吧」、「我是不敢喝啦！感覺喝完直接上醫院」、「這已經不是退火的問題了～這是靈魂退駕。」但也有網友直呼「不懂價值的話，苦瓜酒我幫你喝，那越久越貴餒！」還有人透露，「印象中這是金門特產！之前有部戲劇，八極少年裡面有，陳幼芳有問過，夏靖庭有說：『就是在它還小的時候就把它放進瓶子裡，慢慢的長大』。」