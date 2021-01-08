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寒冬「飆5公里」與妹子吃飯！他一結帳戀愛了　網見1細節狂潑冷水

滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲用餐過程中，原PO與妹子相談甚歡。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在科技越來越發達，有些人便會透過交友軟體找尋另一半。一名男網友發文表示，日前休假，他與交友軟體上的妹子相約吃飯，為了前往對方公司附近的小吃店，他便騎車從新北市三重飆到台北市中山區；兩人在用餐過程中相談甚歡， 吃飽後，原PO便順理成章去結帳，怎料老闆娘卻告訴他妹子已經付過了，原來，對方趁著他上廁所的時間先付錢，讓他得知後頓時戀愛！

原PO在「爆廢1公社」上發文表示，他日前剛好休假，於是便打開交友軟體與妹子聊了一個早上，對方告訴他自己上班的公司位在中山區，於是為了約到美人，他便說了個小謊，「這麼巧，我也住中山區，我們這麼近，不吃個午餐嗎？」

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妹子如願答應後，原PO便趕緊騎著愛車出發，以「屎在滾的速度」從「真正的居住地」三重一路飆到中山區。由於兩地相隔約5公里，因此女方早已在店門口等待；原PO與妹子在吃飯過程中相談甚歡，完全不枉費他大老遠出門，而吃飽後，他原本正要付錢，怎料老闆娘竟告訴他女方已經付過了。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO從三重飆到中山只為與妹子見一面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO得知後內心超感動，原來他去上廁所的時候，妹子就已經先行結帳，「被人請客等於增加自己的荷包，這20分鐘有滿滿戀愛的感覺！」事後，住在三重的原PO也笑稱，其實妹子不管在哪，「我都在你附近！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「好妹子沒話說」、「人帥真好」、「哇！難得的女孩子，不要給男生請，好觀念」、「沒有下次了！付錢是不想欠你」、「下次吃王品再給你請」、「懂投資」、「聰明的妹子，只有約一小時，不想續攤也不用拒絕」；還有眼尖網友發現原PO手上有支錶，「那支勞力士（Rolex）才是重點吧」、「迪通拿（Daytona）在手，妹子全都有」、「你手錶才是重點」。

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