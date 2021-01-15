X光片給牙助操作！牙醫遭批「不專業」　釣出牙醫嗆：我也是笑笑

▲原PO聽到身邊醫學系的朋友都在說，牙醫系不能算是醫生。（示意圖／非當事牙醫／東森新聞）

記者施怡妏／綜合報導

醫學系畢業雖然能得到一份高薪職業，但不少醫生都是爆肝工作換取酬勞，然而一名網友指出，很多醫生都認為，牙醫不算醫生，只能算牙科技師，而且很多牙醫開設的牙科都不符合規定，X光片還是由牙助操作。牙醫師史書華表示，「每次看到有人戰醫牙，我也只有笑笑」。

該名網友在臉書「爆廢1公社」發文，身邊醫學院出身的朋友，都認為牙醫不算是醫生，「只能算牙科技師」，不少牙醫開設的牙科診所都是不符合規定，X光片也不是交給放射師，而是給牙醫助理操作，「沒承擔什麼風險可以領的比外科醫生還高」，好奇真的是這麼一回事嗎？

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▲不少人認為，牙痛時看到牙醫，就像看到神一樣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

不少網友紛紛表示，「我只能說，等牙痛的時候看到牙醫就像看到玉皇大帝一樣」、「行行出狀元，不然叫優秀的外科醫生自己拔牙」、「就算牙醫不是醫師好了，嘴牙醫的人搞不好還考不上」、「醫學院不等於醫學系」、「牙醫讀的本來就不同，想引戰前先查點資料」、「牙醫算不算醫生我不知道，我只知道我朋友開牙醫一個月淨賺200...」。

然而，牙醫師史書華也在個人臉書對於大家「戰牙醫」一事表示，「我一直覺得醫界應該團結，每次看到有人戰醫牙我也只有笑笑，或是自己嘲諷『牙醫不是醫生』」，考上醫學系真的沒什麼了不起，用分數來嘲諷人也真的很弱。他也貼出109年醫學系的大學指考榜單，牙醫系的分數並沒有跟醫學系有太大的落差，「尊重他人的專業比分數高低重要多了」。