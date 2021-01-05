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芭樂、番茄蜜餞各買1包！「價格份量曝光」網驚呆：老闆很佛心

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲2包水果價格曝光，網友認為超佛心。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣一年四季都有水果，堪稱是水果王國，街道旁還常常可以看到水果攤販，但因為近年經常耳聞消費者被坑殺的消息，讓很多人都寧願買水果回家自己切來吃。就有一名男網友在臉書《爆廢1公社》貼文，說他買了一份芭樂跟番茄蜜餞，結果份量和價格曝光後，不少人都直呼CP值超高，「真的便宜」。

這位網友文中貼出他和老闆的對話，當時他就先問「老闆，我要一份芭樂，你也有賣番茄蜜餞？」聽到老闆說番茄蜜餞要現作，他也不介意現場等，最後結帳的時候，2包價格是200元。結果一看到份量，原PO忍不住看呆「X北！老闆的一份這麼大一包，一包才100，我服了！這叫我怎麼吃的完？」

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看到照片後，就有網友留言大讚，「這樣100（元）算多了」、「還有比這更扯，一樣價格大概這半包的量，這算還可以喔」、「好划算欸」、「好棒喔！尤其番茄夾蜜餞夠大包」、「老闆很佛心欸！讚」、「番茄蜜餞超讚，很大一包耶」、「在哪？想吃，台北夜市賣超貴」、「便宜～買過番茄蜜餞12顆一包120」、「有加化應子的，這價錢不貴。」

不過也有人表示，其實現在是芭樂跟番茄的產季，這個價格算是正常，「番茄現在很便宜」、「芭樂跟番茄現在是產季」、「芭樂差不多，番茄真的有便宜。」另外，更多人則是大歪樓，「我看成番茄蜜餞要現炸」、「看來我該睡了，現『作』看成現炸，我還想了一下，芭樂幹嘛要炸」、「剛起床還在恍神，看成要現炸的請+1。」

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