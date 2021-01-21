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怕車子有炸物味！她「夾在車門上」店員看傻　老司機曝1妙招

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO將食物夾在車門上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

很多人保護自己的愛車，會要求乘客不能在車上吃東西，避免食物屑屑掉在車上，一名女網友買了鹹酥雞準備要回家好好享用，但害怕車子會充滿濃濃的食物味，因此異想天開地將食物夾在車門上，關門時剛好可以夾住袋子，燒烤就孤零零地在車窗上吹著冷風。

一名女網友在臉書「爆廢1公社」發文，買了燒烤之後，擔心車上會有味道，「鹹酥雞、烤玉米、燒烤類的東西放進車裡一秒味道就黏住了」，因此將袋子夾在車門上，這樣就可以省掉去除味道的麻煩事，她還笑說，「夾著有時候會不小心忘記，一開門東西就掉下去了」，也好奇大家都怎麼處理味道重的食物，「只有我會這樣放嗎？為什麼店員像是看到外星人一樣」。

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▲原PO將食物夾在車門上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲許多網友提供妙招。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出後，網友們紛紛留言分享自己的妙招，「這樣很快就會冷了，用食品級夾鍊袋或是有蓋子的保鮮盒吧」、「車子裡面放保溫袋，東西放在裡面既保溫又不怕有異味」、「放引擎室順便保溫」、「下次放一袋榴槤，以後妳就會怕了」、「直接叫外送好了，沒煩惱」、「買一台車用空氣清淨機解決」。

其中最多人掛在「後照鏡」以及「後雨刷」，但食物掛在門外有安全性的問題之外，也可能讓食物冷掉，因此不少人都會放在保溫箱或是置物箱，不僅方便又可以保溫食物，「掛後照鏡或是後雨刷，當然最好是另外準備袋子，保溫袋之類，但是保溫袋有缺點，會悶出水氣」。

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